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चतरा विधायक के बेटे के साथ हुई घटना को भाजपा ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा- राज्य की विधि व्यवस्था चौपट

रांचीः चतरा विधायक जनार्दन पासवान के बेटे को जबरन उठाए जाने पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने नाराजगी जताई. राजधानी रांची स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी के गेट से चतरा विधायक जनार्दन पासवान के बेटे को जबरन उठाने और उसके साथ मारपीट की घटना को लेकर राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाया है.

उन्होंने कहा कि जब राजधानी के नाक के नीचे यह स्थिति है तो सुदूरवर्ती इलाकों का हाल सहज रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है. आदित्य साहू ने कहा कि यह घटना झारखंड की ध्वस्त कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करती है जब एक विधायक के पुत्र को सरेआम उठा लिया जाए और उसके साथ मारपीट हो तो आम जनता की सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है.

जानकारी देते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू (Etv Bharat)

पुलिस प्रशासन की भूमिका पर बीजेपी ने उठाए सवाल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधायक जनार्दन पासवान ने दूरभाष पर अपने बेटे के साथ हुई घटना के संबंध में जानकारी दी. मामले का पता चलते ही मैंने तुरंत रांची SSP को फोन किया लेकिन उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है. यह तो शुक्र है कि युवक की धुर्वा से बरामदगी हो गई, भगवान ना करे कोई बड़ी घटना हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता.