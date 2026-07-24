NEET पेपर लीक मामला: 'स्टूडेंट प्रोटेस्ट को हाइजैक कर रहे राजनीतिक दल', बिंदल ने विपक्ष को घेरा
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने नीट पेपर लीक मामले में हो रहे आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों पर साधा निशाना.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 5:21 PM IST|
Updated : July 24, 2026 at 6:13 PM IST
शिमला: नीट पेपर लीक मामले पर देशभर में राजनीति गरमाई हुई है. इस मामले में अब हिमाचल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने हिमाचल कांग्रेस पर हमला बोला है. डॉ. बिंदल ने कहा कि नीट को लेकर शुरू हुआ आंदोलन छात्रों का था और उसमें कोई राजनीतिक दल शामिल नहीं था. उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य को लेकर केंद्र की मोदी सरकार गंभीर और सजग है. पेपर लीक के पहले ही दिन कार्रवाई की गई और दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया. उन्होंने कहा कि 20 लाख बच्चों ने नीट की परीक्षा दी, जिनमें 11 लाख से ज्यादा छात्र उत्तीर्ण हुए. पेपर लीक रोकने के लिए साल 2024 में कानून बनाया गया और दोबारा हुई नीट परीक्षा पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ संपन्न कराई गई, जो विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा थी.
'छात्रों का आंदोलन को हाइजैक'
डॉ. बिंदल ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दलों ने अपने हित साधने के लिए छात्रों के आंदोलन को हाइजैक कर लिया है. उन्होंने कहा कि आखिरी समय में कांग्रेस, लेफ्ट और आम आदमी पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए आंदोलन में कूदे और राहुल गांधी का इसमें शामिल होना विशुद्ध रूप से राजनीतिक था. सरकार मानसून सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग गया. साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास देश का सबसे संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र है और वहां राहुल गांधी का धरना प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है. डॉ. बिंदल ने कहा कि इंडी गठबंधन की सरकारों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
"इंडी गठबंधन की सरकारों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन का अधिकार है, लेकिन उपद्रव और पथराव हुआ, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचे तथा वाहनों और संपत्तियों को नुकसान हुआ." - डॉ. राजीव बिंदल, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा
'भाजपा ऑफिस पर सुनियोजित हमला'
डॉ. राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि पहले भी हिमाचल भाजपा कार्यालय पर सुनियोजित हमला हुआ था, जिसमें पत्थर फेंके गए, लाठियां चलाई गईं और भाजपा मंडल अध्यक्ष की आंख फोड़ दी गई थी. उन्होंने कहा कि चार सालों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया, युवाओं के साथ धोखा किया और मित्रों की सरकार चलाई. अपनी नाकामियां छिपाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय पहुंचे थे.
होशियार सिंह पर कार्रवाई को लेकर सरकार पर साधा निशाना
वहीं, भाजपा नेता होशियार सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है. होशियार सिंह के खिलाफ की गई कार्रवाई केवल राजनीतिक प्रताड़ना का उदाहरण है. डॉ. बिंदल ने आरोप लगाया कि सरकार भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगातार परेशान कर रही है और कई कार्यकर्ताओं के तबादले कर उन्हें और उनके परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार को इसका जवाब देगी.