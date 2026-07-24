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NEET पेपर लीक मामला: 'स्टूडेंट प्रोटेस्ट को हाइजैक कर रहे राजनीतिक दल', बिंदल ने विपक्ष को घेरा

शिमला: नीट पेपर लीक मामले पर देशभर में राजनीति गरमाई हुई है. इस मामले में अब हिमाचल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने हिमाचल कांग्रेस पर हमला बोला है. डॉ. बिंदल ने कहा कि नीट को लेकर शुरू हुआ आंदोलन छात्रों का था और उसमें कोई राजनीतिक दल शामिल नहीं था. उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य को लेकर केंद्र की मोदी सरकार गंभीर और सजग है. पेपर लीक के पहले ही दिन कार्रवाई की गई और दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया. उन्होंने कहा कि 20 लाख बच्चों ने नीट की परीक्षा दी, जिनमें 11 लाख से ज्यादा छात्र उत्तीर्ण हुए. पेपर लीक रोकने के लिए साल 2024 में कानून बनाया गया और दोबारा हुई नीट परीक्षा पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ संपन्न कराई गई, जो विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा थी.

डॉ. राजीव बिंदल ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना (ETV Bharat)

'छात्रों का आंदोलन को हाइजैक'

डॉ. बिंदल ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दलों ने अपने हित साधने के लिए छात्रों के आंदोलन को हाइजैक कर लिया है. उन्होंने कहा कि आखिरी समय में कांग्रेस, लेफ्ट और आम आदमी पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए आंदोलन में कूदे और राहुल गांधी का इसमें शामिल होना विशुद्ध रूप से राजनीतिक था. सरकार मानसून सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग गया. साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास देश का सबसे संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र है और वहां राहुल गांधी का धरना प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है. डॉ. बिंदल ने कहा कि इंडी गठबंधन की सरकारों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.