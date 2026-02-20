ETV Bharat / state

'सुक्खू सरकार ने लिया 45 हजार करोड़ का कर्ज, फिर भी आर्थिक स्थिति बर्बाद'

राजीव बिंदल ने हिमाचल सरकार पर साधा निशाना ( ETV Bharat )

सिरमौर: इन दिनों हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर बीजेपी कांग्रेस में खूब तकरार हो रही है. हिमाचल की खराब आर्थिक हालात के लिए दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं. आरडीजी बंद होने के बाद आरोपों का सिलसिला और भी तेज हो गया है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने 40–45 महीनों में लगभग 45,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेकर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर दिया है. वर्ष 2022 में जनता ने कांग्रेस को प्रदेश का भाग्य सुधारने के लिए चुना था, लेकिन सरकार ने जनता को राहत देने के बजाय स्वयं का भाग्य सुधारने में समय लगाया. अब हालात यह हैं कि सरकार जनता को परेशान कर सड़कों, धरनों और प्रदर्शनों की राजनीति कर रही है. केंद्र की बीजेपी सरकार ने हिमाचल को रिकॉर्ड वित्तीय सहायता प्रदान की है. राजीव बिंदल ने हिमाचल सरकार पर साधा निशाना (ETV Bharat) '10 सालों में 89 हजार करोड़'