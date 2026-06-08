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राम मंदिर चढ़ावे के विवाद पर बोले पंकज चौधरी- 'जांच जारी है, गलत नैरेटिव न बनाएं अखिलेश यादव'

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने झांसी दौरे पर अखिलेश यादव के राम मंदिर संबंधी पोस्ट और सपा के PDA फॉर्मूले पर तीखा हमला बोला.

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सपा के PDA पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का तंज: 'एक ही परिवार 4 बार CM बना, किसका भला किया?' (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 5:52 PM IST

8 Min Read
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लखनऊ/झांसी/बलरामपुर: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सोमवार को झांसी पहुंचे. झांसी पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. प्रदेश अध्यक्ष ने रानी लक्ष्मीबाई पार्क पहुंचकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी. पार्क में ही उन्होंने वृक्षारोपण भी किया.

सर्किट हाउस में संगठन की बैठक हुई: इसके बाद पंकज चौधरी सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की. बैठक में आगामी चुनावों की तैयारियों, सदस्यता अभियान, बूथ सशक्तिकरण तथा केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं और संगठन की मजबूती ही चुनावी सफलता का आधार है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा राम मंदिर के चढ़ावे की राशि को लेकर किए गए पोस्ट पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी. (Video Credit: ETV Bharat)

राम मंदिर विवाद पर अखिलेश यादव को जवाब: पंकज चौधरी ने कहा कि यह सरकार का विषय नहीं है, बल्कि मंदिर ट्रस्ट से संबंधित मामला है. इसकी जांच चल रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी. उन्होंने कहा कि तथ्यों के सामने आने से पहले किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा. गलत नैरेटिव खड़ा करके देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है.

सपा के पीडीए और इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना: सपा के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के नारे पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पीडीए है कहां? एक ही परिवार के लोग चार बार मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने किस पिछड़े वर्ग का भला कर दिया. इंडिया गठबंधन की बैठक पर उन्होंने कहा कि यह गठबंधन अब खंड-खंड होता जा रहा है. कांग्रेस ने सबके साथ गद्दारी का काम किया है और आज हर पार्टी अलग-अलग बयान दे रही है.

सुरक्षा के कड़े इंतजामों किये गये थे: विपक्षी एकजुटता पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इनका तालमेल पूरी तरह खत्म हो चुका है. प्रदेश अध्यक्ष के इस महत्वपूर्ण दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा. कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. यातायात एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जगह अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था.

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राम मंदिर चढ़ावे को लेकर विवाद. (Photo Credit: ETV Bharat)

संजय सिंह ने चंपत राय को दी सौगंध खाने की चुनौती: आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के मामले को लेकर भाजपा और राम मंदिर ट्रस्ट पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में देश के संसाधनों, संस्थाओं और जनता के अधिकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं. अब उसी दौर में भगवान श्रीराम के नाम पर श्रद्धालुओं के चढ़ाए गए धन में चोरी के आरोप सामने आना अत्यंत शर्मनाक और चिंताजनक है. आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि कल से आम आदमी पार्टी लगातार यह सवाल उठा रही है कि राम मंदिर के दान पात्र और चढ़ावे में गड़बड़ी हुई है.

रामभक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ का आरोप: भाजपा के नेता और उनके समर्थक इन आरोपों को झूठ बताने में लगे थे, लेकिन अब सामने आ रही जानकारियों से स्पष्ट हो गया है कि चढ़ावे में चोरी के मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं और जांच एजेंसियों को भी कार्रवाई करनी पड़ी है. उन्होंने कहा कि जब देश के सामने तथ्य आ चुके हैं तो भाजपा और ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों को जवाब देना चाहिए. करोड़ों रामभक्त अपनी मेहनत की कमाई श्रद्धा के साथ भगवान श्रीराम के चरणों में अर्पित करते हैं. उस धन की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना ट्रस्ट की जिम्मेदारी है.

चंपत राय को संजय सिंह की खुली चुनौती: संजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार देश की संपत्तियों को बेचने में लगी रही, रेलवे बेचा, हवाई अड्डे बेचे, बंदरगाह बेचे, सरकारी संस्थान बेचे, लेकिन अब अगर भगवान श्रीराम के चढ़ावे में भी चोरी के आरोप सामने आ रहे हैं तो यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर सीधा आघात है. देश जानना चाहता है कि आखिर यह सब कैसे हुआ और इसके जिम्मेदार कौन हैं? उन्होंने कहा कि भाजपा राम के नाम पर वोट मांगती है, राम के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन जब रामभक्तों के चढ़ावे पर सवाल उठते हैं तो जवाब देने से बचती है.

यह चुप्पी संदेह को और बढ़ाती है. संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को चुनौती देते हुए कहा कि अगर चढ़ावे में चोरी नहीं हुई है तो चंपत राय भगवान श्रीराम की प्रतिमा पर हाथ रखकर सौगंध खाएं कि चढ़ावे के धन में किसी प्रकार की चोरी नहीं हुई.

दोषियों को जेल भेजने की मांग: उनकी इस सौगंध पर करोड़ों रामभक्त विश्वास कर लेंगे. उन्होंने कहा कि जो भी लोग इस मामले में दोषी हैं, उन्हें तत्काल जेल भेजा जाना चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर देश के सामने सच्चाई रखी जानी चाहिए. भगवान श्रीराम की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए. आप सांसद ने कहा कि आम आदमी पार्टी श्रद्धालुओं की आस्था और उनके चढ़ावे की पवित्रता की रक्षा के लिए इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी. दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करती रहेगी.

ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर पलटवार: श्री राम जन्मभूमि के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान को लेकर भारतीय जाना पार्टी की ओर से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राजनीतिक हमला बोला है. ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को कहा है कि उन्हें भगवान राम के मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है और जिस तरह से वे बोल रहे हैं उसका खामियाजा उन्हें अगले साल होने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा. श्री राम जन्मभूमि में कथित तौर पर चढ़ावे में चोरी के मामले में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी.

अखिलेश यादव ने की कोर्ट से स्वतः संज्ञान की मांग: अखिलेश यादव ने कहा है कि समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए ये एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि 'राम मंदिर' के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पायी गई है. ये मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है और कोई भी सफ़ाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है. न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की माँग है क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा है. सरकार की इस मामले पर चुप्पी पूरी तरह से संदिग्ध है.

उपमुख्यमंत्री ने 2027 के चुनाव को लेकर दी चेतावनी: इसके जवाब में बृजेश पाठक ने कहा है कि निश्चित तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया था तब अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया था. उन्होंने कभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन नहीं किया और न ही कभी दर्शन करने गए. भगवान राम की आस्था इस देश की आत्मा है और भारत माता उनको अपनी गोद में रखती हैं. ऐसे भगवान राम प्रभु के बारे में उनकी टिप्पणियां उन्हें भविष्य में जबरदस्त नुकसान पहुंचाएगी और 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता उनको उनके किए का परिणाम जरूर देगी.

बलरामपुर में अलंकार अग्निहोत्री ने भी उठाए सवाल: बलरामपुर पहुंचे निलंबित पीसीएस अधिकारी एवं राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री ने राम मंदिर दानपत्र में चंदा गड़बड़ी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि सनातनी व्यवस्था के नाम पर सत्ताधारी दल और कुछ लोग देश के मंदिरों, मठों और श्रद्धालुओं के चंदे को लूटने का काम कर रहे हैं, जिससे उन्हें देश के तीर्थों की कोई वास्तविक चिंता नहीं है. अलंकार अग्निहोत्री सोमवार को बलरामपुर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे. उनके साथ पूर्व सांसद चंद्रभाल मणि तिवारी एवं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम कुमार पाण्डेय भी मौजूद थे.

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