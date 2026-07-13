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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा- "SIT कर रही जांच, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा"

2027 चुनाव की तैयारियां तेज: इस दौरे में मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं, जिले के पदाधिकारियों, मंडल और मोर्चे के कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका हाल-चाल ले रहा हूँ. इसके साथ ही पार्टी के जो निर्देश हैं, उन्हें दिया जा रहा है ताकि आगे की तैयारी हम बेहतर ढंग से कर सकें. इस कार्यक्रम को लेकर मैं सुबह सात बजे से ही निकला हूं और निश्चित तौर से अभी मुझे और बहुत आगे तक जाना है. सभी कार्यकर्ताओं से हमें मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है और जिस प्रकार से वे स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं, उससे उनका उत्साह साफ दिखाई दे रहा है.

पार्टी पदाधिकारियों द्वारा उनका बुलडोजर से फूल बरसा कर जमकर स्वागत किया गया. पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि आज श्रावस्ती, बहराइच और कल लखीमपुर खीरी का दौरा तय हुआ है.

बहराइच: जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान मंदिर चोरी मामले में उन्होंने कहा कि दोषी कोई भी हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.

राम मंदिर चंदा चोरी मामले में दोषियों को मिलेगी सज़ा: पंकज चौधरी ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर 2027 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगाएगी. राम मंदिर मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है मुद्दा उठाना, लेकिन आप सब जानते हैं कि रामलला हम लोगों के हृदय में बसते हैं. हमारे लिए वे आस्था का केंद्र हैं और हमें भी बहुत वेदना है कि जो घटना वहां पर हुई. लेकिन आप यह भी जान लें कि उस घटना के बाद से जिस प्रकार से सरकार ने एक्शन लिया है और एसआईटी गठित की है, उससे बहुत से लोग जेल गए हैं.

संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना विपक्ष का रिवाज़: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, चाहे छोटे हों या बड़े, कोई बख्शा नहीं जाएगा. ट्रस्ट की तरफ से ऐसा तंत्र भी बनाने का प्रयास हो रहा है कि आगे ऐसी घटना न होने पाए. ट्रस्ट आगे की कार्य योजना बनाकर इसे सुप्रीम कोर्ट में भी प्रस्तुत करेगा. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है.

सबका साथ-सबका विकास मॉडल सर्वोपरि: वे कभी चुनाव आयोग, कभी ईडी तो कभी सीबीआई पर भी आरोप लगाते हैं. सभी संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना उनका एक रिवाज बन गया है और कहीं न कहीं वे भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं. बाबा रामदेव के बयान से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर आप 12 साल का मोदी जी का कार्यकाल देखें, तो सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के नारे पर काम किया है. इन वर्षों में जितनी भी योजनाएं या कानून आए हैं, वे बिना किसी जाति, धर्म या क्षेत्र के भेदभाव के सबके लिए लागू किए गए हैं.

हमारी सरकार सबका एक समान विकास करने का काम कर रही है, जिससे पूरे भारत के लोग एक हैं. 2027 चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कार्यकर्ता उत्साहित हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर हम 2027 में बड़ी विजय हासिल करेंगे.

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