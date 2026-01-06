ETV Bharat / state

BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का भव्य स्वागत; महराजगंज में बोले- 2027 में प्रचंड बहुमत से बनाएंगे सरकार

BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का भव्य स्वागत ( Photo credit: ETV Bharat )

महराजगंज : यूपी भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मंगलवार को महराजगंज पहुंचे. इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जातीय पार्टियां बहुत दिन तक जीवित नहीं रहतीं. बिहार इसका ताजा उदाहरण है. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर बड़ा तूफान खड़ा किया, लेकिन जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि 2027 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पत्रकारों से की बातचीत. (Video credit: ETV Bharat) भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत : प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद पंकज चौधरी मंगलवार को पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र महराजगंज पहुंचे. इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों और हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से पुष्पवर्षा की.