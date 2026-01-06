ETV Bharat / state

BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का भव्य स्वागत; महराजगंज में बोले- 2027 में प्रचंड बहुमत से बनाएंगे सरकार

महराजगंज में जिला मुख्यालय स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचकर पंकज चौधरी ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया.

BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का भव्य स्वागत
BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का भव्य स्वागत (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 6, 2026 at 9:20 PM IST

Updated : January 6, 2026 at 9:44 PM IST

महराजगंज : यूपी भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मंगलवार को महराजगंज पहुंचे. इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जातीय पार्टियां बहुत दिन तक जीवित नहीं रहतीं. बिहार इसका ताजा उदाहरण है. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर बड़ा तूफान खड़ा किया, लेकिन जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि 2027 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे.

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पत्रकारों से की बातचीत. (Video credit: ETV Bharat)

भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत : प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद पंकज चौधरी मंगलवार को पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र महराजगंज पहुंचे. इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों और हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से पुष्पवर्षा की.

भाजपा कार्यालय पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष : जिला मुख्यालय स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचकर पंकज चौधरी ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन सेवा और समर्पण की भावना से काम करता है. पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, उस पर वे पूरी निष्ठा से खरा उतरने का प्रयास करेंगे.

अवैध अतिक्रमण पर होगी सख्त कार्रवाई : पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का हर कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार है. प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं के उत्साह और जोश में लगातार वृद्धि हुई है. संभल में अवैध अतिक्रमण के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि जहां-जहां भी अवैध अतिक्रमण होगा, चाहे वह किसी भी मजहब या वर्ग का हो, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए समान है. विपक्ष की ओर से 2027 के चुनाव को लेकर दिए जा रहे बयानों पर पलटवार करते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि जो दल पीडीए की बात करते हैं, पहले उन्हें यह तय करना चाहिए कि पीडीए आखिर है क्या? जनता अब सब समझ चुकी है और आने वाले चुनावों में फिर से भाजपा को ऐतिहासिक जनादेश देने का काम करेगी.

