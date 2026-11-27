कुशीनगर पहुंचे पंकज चौधरी; सपा के घोषणा पत्र पर बोले- "जनता गुमराह में आने वाली नहीं"
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दो चरणों में संगठनात्मक बैठक की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 9:20 PM IST
कुशीनगर : बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शुक्रवार को कुशीनगर पहुंचे. यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दो चरणों में संगठनात्मक बैठक की. बैठक में पूर्व मंडल अध्यक्षों और वर्तमान में किसी संगठनात्मक दायित्व पर नहीं रहने वाले कार्यकर्ताओं से संवाद किया. आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों पर चर्चा हुई. इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर भी निशाना साधा.
दरअसल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के कुशीनगर दौरे को लेकर पार्टी संगठन में हलचल देखने को मिली. प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले दौरे पर पहुंचे पंकज चौधरी ने जिले की दो विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लिया. बैठक दो चरणों में संपन्न हुई.
पहले चरण में पूर्व मंडल अध्यक्षों के साथ संवाद किया गया, जबकि दूसरे चरण में उन पूर्व मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक हुई, जो वर्तमान में किसी संगठनात्मक दायित्व पर नहीं हैं और जिनका अब तक संगठन में समायोजन नहीं हुआ है. बैठकों में संगठन की मौजूदा स्थिति, कार्यकर्ताओं की भूमिका और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई. प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने और चुनावी तैयारी में जुटने का संदेश दिया.
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि चुनाव का सीजन है, ऐसे में बैठकों में चुनावी रणनीति और तैयारियों पर चर्चा होगी. प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि एक छोटे कार्यकर्ता को इतने बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वह पूरी मेहनत और लगन से प्रयास करेंगे कि प्रदेश में पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बने.
उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान खाते में साढ़े आठ हजार रुपये भेजने की बात कही गई, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही यह वादा गायब हो गया. उन्होंने कहा कि घोषणा करने में क्या जाता है, सरकार तो आनी नहीं है, यह उन्हें भी पता है और जनता को भी मालूम है. उन्होंने कहा कि जनता गुमराह में आने वाली नहीं है.
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