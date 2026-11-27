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कुशीनगर पहुंचे पंकज चौधरी; सपा के घोषणा पत्र पर बोले- "जनता गुमराह में आने वाली नहीं"

कुशीनगर पहुंचे पंकज चौधरी ( Photo credit: ETV Bharat )

कुशीनगर : बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शुक्रवार को कुशीनगर पहुंचे. यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दो चरणों में संगठनात्मक बैठक की. बैठक में पूर्व मंडल अध्यक्षों और वर्तमान में किसी संगठनात्मक दायित्व पर नहीं रहने वाले कार्यकर्ताओं से संवाद किया. आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों पर चर्चा हुई. इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर भी निशाना साधा.

कुशीनगर पहुंचे पंकज चौधरी (Video credit: ETV Bharat) दरअसल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के कुशीनगर दौरे को लेकर पार्टी संगठन में हलचल देखने को मिली. प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले दौरे पर पहुंचे पंकज चौधरी ने जिले की दो विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लिया. बैठक दो चरणों में संपन्न हुई.