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बस्ती पहुंचे BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी; बोले- "जो हवा में रहता है, वह केवल आरोप ही लगाता है"

बस्ती पहुंचे BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ( Photo credit: ETV Bharat )

बस्ती : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बुधवार को बस्ती दौरे पर पहुंचे. बस्ती पहुंचने से पहले उन्होंने हर्रैया में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मुलाकात की. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की नीतियों और सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया. हर्रैया में कार्यक्रम संपन्न होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बस्ती सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की.