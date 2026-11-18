बस्ती पहुंचे BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी; बोले- "जो हवा में रहता है, वह केवल आरोप ही लगाता है"
हर्रैया में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का स्वागत किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 7:45 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 7:55 PM IST
बस्ती : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बुधवार को बस्ती दौरे पर पहुंचे. बस्ती पहुंचने से पहले उन्होंने हर्रैया में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मुलाकात की. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की नीतियों और सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया. हर्रैया में कार्यक्रम संपन्न होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बस्ती सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की.
विपक्ष पर निशाना साधते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि राजनीति में लोग तरह-तरह की बयानबाजी करते रहते हैं. राजनीति में जो हवा में रहता है, वह केवल आरोप ही लगाता है. भाजपा केवल जनता की सेवा करती है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य जनता की सेवा करना है. पार्टी के कार्यकर्ता साल के 365 दिन जनता के बीच रहकर सेवा और जनकल्याण का काम करते हैं.
उन्होंने केंद्र सरकार के 12 वर्षों और प्रदेश सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने जनहित में कई महत्वपूर्ण काम किए हैं. इन्हीं विकास कार्यों और जनता के विश्वास के दम पर भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है.
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