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BJP प्रदेश अध्यक्ष ने सपा के 40 हजार के वादे को बताया लुभावना वादा, कहा- "उज्ज्वला योजना से करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली"

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी (फाइल फोटो) ( Photo credit: ETV Bharat )