BJP प्रदेश अध्यक्ष ने सपा के 40 हजार के वादे को बताया लुभावना वादा, कहा- "उज्ज्वला योजना से करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली"

BJP प्रदेश अध्यक्ष ने सपा के 40 हजार के वादे को बताया लुभावना वादा, कहा- "उज्ज्वला योजना से करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली"
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 22, 2026 at 10:51 PM IST
लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सपा सरकार बनने पर नारी सम्मान समृद्धि योजना शुरू कर महिलाओं को 40 हजार की धनराशि दिये जाने की घोषणा को चुनावी मौसम में लुभावना वादा करार दिया है.
जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान गुंडों की अराजकता से उपजे भय और दहशत को प्रदेश की बहन-बेटियां आज भी भूल नहीं पाई हैं. उन्होंने कहा कि सपा शासन में उत्तर प्रदेश में फैले जंगलराज को याद कर महिलाएं आज भी सहम जाती हैं.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण को केवल नारे तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे नीति और परिणाम में बदला है. उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली.
उन्होंने कहा कि जनधन योजना ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया और प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी संख्या में घर महिलाओं के नाम पर दिए गए. इसके साथ ही मातृत्व वंदना योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान और मिशन शक्ति जैसे प्रयासों ने महिलाओं के जीवन में ठोस बदलाव लाया है.
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी गई है. एंटी-रोमियो स्क्वाड, महिला हेल्पलाइन 1090, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में काफी कमी आई है और बहन-बेटियों में सुरक्षा का भाव मजबूत हुआ है.
उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक ऐसे राज्य के रूप में बन रही है जहां महिलाएं सुरक्षित वातावरण में शिक्षा, रोजगार और उद्यम के अवसर प्राप्त कर रही हैं. प्रदेश की महिलाएं यह भली-भांति समझती हैं कि उनके सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किस सरकार ने वास्तविक कार्य किया है. पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास‘ के मंत्र के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार महिलाओं के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं.
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