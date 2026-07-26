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रैपिड रेल से मेरठ पहुंचे BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी; युवाओं के प्रदर्शन पर कही ये बात

राम मंदिर मामले में कहा-जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई.

मेरठ में पंकज चौधरी.
मेरठ में पंकज चौधरी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 5:56 PM IST

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मेरठ : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी रविवार को 'नमो भारत' (रैपिड रेल) से मेरठ पहुंचे. बेगमपुल मेट्रो स्टेशन पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल-नगाड़ों और फूल-मालाओं से जोरदार स्वागत किया. इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम पर अपनी बात रखी. साथ ही कहा कि युवाओं को पार्टी देश के भविष्य के तौर पर देखती है.

मेरठ में पंकज चौधरी. (Video Credit; ETV Bharat)

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी बेगमपुल मेट्रो स्टेशन पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल-नगाड़ों और फूल-मालाओं से जोरदार स्वागत किया. ​इसके बाद वे एसजीएम गार्डन पहुंचे, जहां उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. तत्पश्चात उन्होंने बूथ संख्या-312 पर कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को सुना और संवाद किया.

कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'मन की बात' कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है. यह देश में सकारात्मक बदलाव लाने वाले और बेहतरीन कार्य करने वाले नागरिकों को समर्पित मंच है. चाहे अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियां हों, पर्यावरण संरक्षण, सिंगल-यूज़ प्लास्टिक में कमी, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना हो या ईको फ्रेंडली मूर्तियां बनाने का प्रयास, प्रधानमंत्री हर बार देशवासियों को एक नई प्रेरणा देते हैं.

छात्रों के प्रदर्शन पर पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने हमेशा युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों को केंद्र में रखा है. युवा किसी एक राजनीतिक दल के नहीं, बल्कि पूरे देश की ताकत और भविष्य हैं. भारतीय जनता पार्टी युवाओं को राष्ट्र की अनमोल धरोहर मानती है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के पीछे भी यही मंशा रही कि छात्रों का कीमती समय खराब न हो और वे सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें.

उन्होंने राम मन्दिर मामले पर कहा कि सरकार और प्रशासन पहले दिन से ही इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रहा है. कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वह कितना ही रसूखदार क्यों न हो, उसके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही मंदिर ट्रस्ट भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस सुरक्षा व्यवस्था बना रहा है.

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