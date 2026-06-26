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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले- हमारी सूची एक जाति-एक परिवार की नहीं होती, इसलिए विलंब

उन्होंने कहा कि हमारी टीम में बहुत सारे युवा शामिल हैं. सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है और 30 जातियों का समावेश भी किया गया है. निश्चित तौर पर ज्यादा हमारे पदाधिकारी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए जोर लगाएंगे.

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पदाधिकारियों के इंटरोडक्शन के बाद कहा कि हमारे पदाधिकारियों की सूची में विलंब को लेकर सवाल उठाया गया है. मगर जिन पार्टियों में एक परिवार और एक जाति के लोगों को ही चुना जाना होता है, वहां ज्यादा समय नहीं लगता. हमारी पार्टी लोकतंत्रिक है, यहां संवाद होता है. सभी स्तर से बातचीत होती है, उसके बाद चयन होता है. इसलिए थोड़ा विलंब होता है.

इस परिचय बैठक में भारतीय जनता पार्टी की नवगठित वर्किंग कमिटी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे. उसके बाद प्रेस वार्ता आयोजित की गई. प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि तीस जातियों का समायोजन हमने अपनी कमेटी में किया है. सब का विचार लेना होता है, सबका समावेश करना होता है. इसलिए थोड़ा विलंब होता है. एक परिवार या एक जाति की सूची होती तो बहुत पहले आ जाती. इसी टीम के बल पर 2027 का किला फतह करेंगे.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर कहा कि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में पार्टी और सरकार का पक्ष पूरी तरह से स्पष्ट कर चुके हैं. किसी भी दोषी को किसी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा.

संगठन में कई जिलों का प्रतिनिधित्व न होने को लेकर उन्होंने कहा कि हमने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पूरा किया है. 75 जिलों में कुछ जिले रह सकते हैं, मगर कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है. विधान परिषद सदस्य और राज्यसभा सदस्य रहे कई वरिष्ठ सदस्यों को संगठन की सूची से बाहर किए जाने के मामले में कहा कि हमारी पार्टी में सभी की जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं. पार्टी के पास काम की कोई कमी नहीं है. अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष न चुने जाने को लेकर उन्होंने कहा कि यह हमारी पार्टी का भीतरी मामला है. जल्दी ही इस पर निर्णय लेंगे.

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