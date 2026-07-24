लखनऊ में नीट पास स्टूडेंट्स से मिले BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, कहा-छात्र किसी पक्ष-विपक्ष के नहीं होते
पंकज चौधरी ने शुक्रवार को नीट परीक्षा में सफल विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावको ने भेंट की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 8:27 PM IST
लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने शुक्रवार को नीट परीक्षा में सफल विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावको से भेंट की. पंकज चौधरी ने अपने लखनऊ स्थित आवास पर नीट क्वालीफाइड छात्रों का स्वागत किया तथा उनकी सफलता पर उनको बधाई दी.
पंकज चौधरी ने कहा कि छात्र ही राष्ट्र की बड़ी शक्ति हैं और देश के निर्माता हैं. उन्होंने कहा कि छात्र किसी पक्ष-विपक्ष के नहीं होते, बल्कि उनका एक मात्र ध्येय अपने लक्ष्य को प्राप्त करना और राष्ट्र के विकास में अपनी रचनात्मक भूमिका सुनिश्चित करना होता है.
यही छात्र शक्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को विकसित भारत निर्माण के लिए प्रेरित करती है. उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ, देश के भविष्य के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि सकारात्मकता के साथ समाधान खोजा जाना चाहिए.
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता छात्रों का हित है और उनके हित में निर्णय लिए जा रहे है. हमारी प्रतिबद्धता है कि युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा.
उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक समस्या है, पिछली सरकारों के समय में भी दर्जनों पेपर लीक हुए है, लेकिन मोदी सरकार ने परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ कडे़ कानूनी और प्रशासनिक कदम उठायें हैं. दर्जनों गिरफ्तारियां हुई हैं और पिछले एक महीने में तीन लीक प्रूफ परीक्षाएं आयोजित की गई हैं.
चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को कठोर दण्ड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा. सभी संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिये गए हैं. विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा निर्णयों की श्रृंखला में यह एक महत्वपूर्ण कदम है. इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह और महानगर भाजपा अध्यक्ष आनंद द्विवेदी भी मौजूद रहे.
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