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लखनऊ में नीट पास स्टूडेंट्स से मिले BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, कहा-छात्र किसी पक्ष-विपक्ष के नहीं होते

नीट पास छात्र से मिले पंकज चौधरी ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने शुक्रवार को नीट परीक्षा में सफल विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावको से भेंट की. पंकज चौधरी ने अपने लखनऊ स्थित आवास पर नीट क्वालीफाइड छात्रों का स्वागत किया तथा उनकी सफलता पर उनको बधाई दी. पंकज चौधरी ने कहा कि छात्र ही राष्ट्र की बड़ी शक्ति हैं और देश के निर्माता हैं. उन्होंने कहा कि छात्र किसी पक्ष-विपक्ष के नहीं होते, बल्कि उनका एक मात्र ध्येय अपने लक्ष्य को प्राप्त करना और राष्ट्र के विकास में अपनी रचनात्मक भूमिका सुनिश्चित करना होता है.



यही छात्र शक्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को विकसित भारत निर्माण के लिए प्रेरित करती है. उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ, देश के भविष्य के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि सकारात्मकता के साथ समाधान खोजा जाना चाहिए.



प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता छात्रों का हित है और उनके हित में निर्णय लिए जा रहे है. हमारी प्रतिबद्धता है कि युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा.