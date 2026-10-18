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पंकज चौधरी बोले- 2027 में सपा के सपनों पर फिर फिरेगा पानी

देवरिया: उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शनिवार की देर शाम देवरिया जनपद के रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के गहिला गांव पहुंचे. यहां उन्होंने हाल ही में हुए भीषण सड़क हादसे में जान गंवाने वाले भारतीय सेना के सूबेदार सत्यवान समेत तीन लोगों के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की.



उन्होंने शहीद सूबेदार के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाया. उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार और संगठन दोनों परिवार के साथ खड़ा है.



सपा पर साधा निशाना, 2027 में प्रचंड बहुमत का दावा: परिजनों से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत में पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सपा के लोग मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उन्हें देखने से रोका नहीं जा सकता.



उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने दंगा वालों को हटाकर गंगा वालों को सत्ता में लाया था. 2017 से पहले प्रदेश में दंगे होते थे, आज विकास हो रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी जनता भाजपा को ही सत्ता में लाएगी और पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएगी.



दिव्या मित्तल के चुनाव लड़ने पर क्या बोले: पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल के चुनाव लड़ने की संभावना को लेकर पूछे गए सवाल पर पंकज चौधरी ने कहा कि यह उनका निजी फैसला है. वह किसी भी दल से और कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हैं. लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है.

