बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा- यह बजट पीएम मोदी का विज़न डॉक्यूमेंट है

भारतीय जनता पार्टी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में मंगलवार को केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व फोकस : पंकज चौधरी
Published : February 3, 2026 at 5:44 PM IST

Updated : February 3, 2026 at 6:53 PM IST

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने बजट को मोदी सरकार का विजन डॉक्यूमेंट करार दिया. कहा कि यह कागजी लेखा-जोखा नहीं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला भविष्य का बजट है.

राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर: भाजपा के प्रदेश कार्यालय में यह प्रेस वार्ता में पंकज चौधरी ने कहा कि यह बजट ऑपरेशन सिंदूर के बाद पेश किया गया पहला बजट है.

इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है. पिछली बार से बड़ा बजट है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व फोकस किया गया. बजट में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का इंफ्रास्ट्रक्चर आवंटन है.

20 नए वाटरवे विकसित किए जाएंगे: विशेष रूप से उत्तर प्रदेश को बड़ा लाभ मिलेगा. नई दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण से प्रदेश की कनेक्टिविटी में क्रांति आएगी. साथ ही ग्रेट कॉरिडोर (संभवतः ग्रेट इंडियन बस्ट कॉरिडोर या समान परियोजना) से भी उत्तर प्रदेश के विकास को गति मिलेगी. उन्होंने बताया कि पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 20 नए वाटरवे विकसित किए जाएंगे, जो जलमार्गों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे.

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ा काम हुआ: मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मोदी सरकार ने बड़ा काम किया है. मोबाइल निर्माण में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है और इस क्षेत्र में 40 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है.चौधरी ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को भारत की बड़ी ताकत बनाने की बात कही, जो आत्मनिर्भर भारत और तकनीकी उन्नति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया: प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह बजट लोगों-केंद्रित है, जो गरीब, युवा, किसान और उद्योगों के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करता है. केंद्र सरकार ने पिछले 11 वर्षों में बजटों ने अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है. उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के साथ मिलकर यह बजट प्रदेश के विकास को नई गति देगा.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि महोबा में विधायक बृजभूषण राजपूत और जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच जो विवाद हुआ है, वह प्रकरण संज्ञान में है. आगे क्या करना है इस पर विमर्श जारी है.

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा- ऐतिहासिक बजट पेश किया गया: केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र सरकार के 2026-27 के बजट को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि यह पिछले एक दशक की विकास यात्रा का निचोड़ है. उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश हर बजट में गरीबों के उत्थान, किसानों की आय बढ़ाने, महिलाओं के सशक्तिकरण और युवाओं को रोजगार देने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं.

विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं: प्रयागराज के सर्किट हाउस में पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए केशव मौर्य ने कहा कि यह बजट गरीबों, महिलाओं और युवाओं को समर्पित बजट है. विपक्ष द्वारा बजट को निराशाजनक बताए जाने पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है. उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती और ममता बनर्जी जैसे लोग सत्ता वियोग में व्याकुल लोग हैं. यह सत्ता के बिना राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि सेवा उनके संस्कार में नहीं है और सत्ता इनको मिलने वाली नहीं है.

मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने बजट को जनकल्याणकारी बताया: औरैया मुख्यालय स्थित मानस सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला ने बजट 2026 को जनकल्याणकारी, दूरदर्शी और 'विकसित भारत' के लक्ष्य को समर्पित बताया. उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीब वर्ग की आकांक्षाओं को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है. बजट में सड़क, बिजली, पेयजल, नगरीय विकास और बुनियादी ढांचे के लिए बड़े निवेश का प्रावधान किया गया है.

