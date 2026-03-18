BJP प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे शिवपाल यादव के पड़ोसी, बगल मिला बंगला, नवरात्रि में करेंगे गृह प्रवेश
पहले उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के नाम अलॉट था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 1:29 PM IST|
Updated : March 18, 2026 at 2:40 PM IST
लखनऊ: भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को लखनऊ में नया सरकारी आवास मिल गया है. यह आवास अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के नाम अलॉट था. अब पंकज चौधरी को यही आवास आवंटित किया गया है. वे नवरात्रि में नए आवास में गृह प्रवेश करेंगे. इस बीच बंगला प्रदेश अध्यक्ष के लिए खाली भी होने लगा है.
पंकज चौधरी को दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था. वे महाराजगंज से सात बार के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं. पार्टी में उनकी नियुक्ति के बाद अब उन्हें लखनऊ में ठहरने के लिए एक उचित आवास की जरूरत थी. प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उन्हें पार्टी कार्यालय और सरकारी कामकाज के लिए लखनऊ में रहना पड़ता है. इसी वजह से सरकार ने उनके लिए आवास का इंतजाम किया.
यह नया आवास माल एवेन्यू में आवास संख्या 25 है. यह जगह काफी सुविधाजनक है. खास बात यह है कि यह आवास समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव के कार्यालय के ठीक बगल में है. इस इलाके में कई राजनीतिक दफ्तर और आवास हैं, इसलिए यहां सुरक्षा और पहुंच दोनों अच्छी है. मंत्री कपिल देव अग्रवाल अब इस आवास से शिफ्ट होकर विभूति खंड के मंत्री आवास में ही दूसरे नंबर पर रहेंगे. कपिल देव अग्रवाल भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का पद संभाल रहे हैं. आवास बदलने की यह व्यवस्था पार्टी और सरकार के स्तर पर की गई है ताकि नए प्रदेश अध्यक्ष को जल्द से जल्द सुविधा मिल सके. पंकज चौधरी नवरात्रि के दौरान इस नए आवास में शिफ्ट होने वाले हैं. नवरात्रि का समय शुभ माना जाता है .ऐसे में वे नए घर में प्रवेश करके पार्टी और प्रदेश के लिए नई ऊर्जा के साथ काम शुरू करना चाहते हैं.
प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की टीम की ओर से जानकारी दी गई है कि शिफ्टिंग की तैयारियां तेज हो गई हैं. यह आवास बदलाव भाजपा के संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक छोटा लेकिन अहम कदम है. पंकज चौधरी जैसे अनुभवी नेता अब लखनऊ में स्थायी रूप से मौजूद रहेंगे, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संपर्क बढ़ेगा. आने वाले समय में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में यह सुविधा उनके लिए मददगार साबित होगी.
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