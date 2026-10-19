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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दी विजयादशमी की बधाई, कहा- भारतीय संस्कृति, धर्म और आस्था को कोई भी शक्ति नहीं मिटा सकती

प्रदेश संगठन मंत्री और अध्यक्ष ने दी दशहरा पर्व की बधाई. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी तथा प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने प्रदेश की जनता को विजयादशमी पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख, समृद्धि, शांति एवं लोकमंगल की कामना की है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विजयादशमी का पर्व सत्य, धर्म और सदाचार की विजय का शाश्वत संदेश देता है. आसुरी शक्तियों के विनाश तथा अधर्म, अनाचार और असत्य के अंत के साथ सत्य की सार्वभौमिकता मानव जीवन को सदाचरण, नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है. मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम द्वारा अत्याचारी रावण का अंत हमें स्मरण कराता है कि अन्याय और अधर्म चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हों, अंततः विजय सत्य और धर्म की ही होती है.