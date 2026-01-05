ETV Bharat / state

गोरखपुर पहुंचे BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

गोरखपुर/महराजगंज: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सोमवार को गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे. एयरपोर्ट पहुंचे ही उनका भव्य स्वागत किया गया है. यहां से वह बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय जा रहे हैं. वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद वह कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. इसके बाद वह शाम को गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे. जहां वह पूजा अर्चना करेंगे. कल वह महराजगंज जाएंगे. जहां भाजपा कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे. वहीं, गोरखपुर में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया.



गोरखपुर में ढोल नगाड़े के साथ कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का स्वागत करने पहुंचे थे. प्रदेश अध्यक्ष के गोरखपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी. इसके साथ ही वाहनों का काफिला उनके साथ बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय के लिए निकल गया है. थोड़ी देर में पंकज चौधरी बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे. वह कल महाराजगंज के लिए रवाना होंगे.