गोरखपुर पहुंचे BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत
कार्यकर्ताओं में उत्साह, फूल-मालाओं से किया स्वागत, कल जाएंगे महराजगंज.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 5, 2026 at 2:03 PM IST|
Updated : January 5, 2026 at 2:58 PM IST
गोरखपुर/महराजगंज: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सोमवार को गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे. एयरपोर्ट पहुंचे ही उनका भव्य स्वागत किया गया है. यहां से वह बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय जा रहे हैं. वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद वह कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. इसके बाद वह शाम को गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे. जहां वह पूजा अर्चना करेंगे. कल वह महराजगंज जाएंगे. जहां भाजपा कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे. वहीं, गोरखपुर में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया.
गोरखपुर में ढोल नगाड़े के साथ कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का स्वागत करने पहुंचे थे. प्रदेश अध्यक्ष के गोरखपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी. इसके साथ ही वाहनों का काफिला उनके साथ बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय के लिए निकल गया है. थोड़ी देर में पंकज चौधरी बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे. वह कल महाराजगंज के लिए रवाना होंगे.
कल जाएंगे महाराजगंज: भाजपा जिला अध्यक्ष संजय पांडेय ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आज गोरखपुर में विश्राम करेंगे. इसके बाद 6 जनवरी को वह गोरखपुर से कार द्वारा महराजगंज जाएंगे. महराजगंज जिले की सीमा कतरारी बॉर्डर से ही उनका भव्य स्वागत शुरू होगा. परतावल चौराहा, छपिया, धरमपुर, भीटौली, सेमरा और शिकारपुर सहित विभिन्न स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ता उनका अभिनंदन किया जाएगा.
