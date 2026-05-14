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बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा; "ईंधन की बचत के लिए कारपूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दें"

आत्मनिर्भर भारत के लिए अपनाएं सादगी और स्वदेशी: पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी जीवनशैली में कुछ सकारात्मक बदलाव करने का आवाहन किया है. यह केवल एक साधारण अपील नहीं है, बल्कि आने वाली पीढियों के सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी एक बड़ी सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकारों के प्रयासों से नहीं, बल्कि देश के सजग नागरिकों की सक्रिय सहभागिता से ही संभव होता है. हम सभी को मिलकर एक आत्मनिर्भर, सक्षम और विकसित भारत के निर्माण में अपना निरंतर योगदान देना चाहिए.

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों सहित सभी प्रदेशवासियों से एक विशेष अपील की है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता, राष्ट्रहित और जनभागीदारी के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और आर्थिक चुनौतियों के बीच हम सभी का यह दायित्व है कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें. इसके लिए हमें अपने व्यवहार और जीवन शैली में सादगी, बचत और स्वदेशी भावना को अनिवार्य रूप से अपनाना होगा.

ईंधन की बचत पर ज़ोर: प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने अपील करते हुए कहा कि हमें पेट्रोल एवं डीजल का उपयोग केवल आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए. इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को समाज में अधिक से अधिक बढा़वा देना चाहिए. 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र को आत्मसात करते हुए हमें स्वदेशी एवं भारत में निर्मित उत्पादों को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए. अनावश्यक विदेशी यात्राओं और फिजूलखर्ची से बचकर हम देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं.

प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ाएं कदम: चौधरी ने किसानों से आग्रह किया कि वे राष्ट्रहित को देखते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें तथा रासायनिक उर्वरकों पर अपनी निर्भरता को कम करें. उन्होंने आम लोगों से भी कहा कि खाद्य तेल एवं अन्य संसाधनों का उपयोग संयमित रूप से करें ताकि देश की आयात पर निर्भरता कम हो सके. निजी संस्थानों से अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि जहां संभव हो, 'वर्क फ्रॉम होम' जैसी व्यवस्था को प्रोत्साहित करें ताकि ईंधन की बचत हो और प्रदूषण घटे. इन छोटे-छोटे प्रयासों से हम देश की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं.

जन आंदोलन का संकल्प: अंत में, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं एवं प्रदेशवासियों से विनम्र आग्रह किया कि प्रधानमंत्री के इस आह्वान को एक बड़े जन आंदोलन का रूप दें. प्रत्येक नागरिक को अपने दैनिक जीवन में प्रधानमंत्री जी के आवाहन के अनुरूप बदलाव करने का संकल्प लेना चाहिए. हम सबको मिलकर एक स्वच्छ, स्वस्थ और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी. यह संकल्प न केवल हमारे प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बल्कि राष्ट्र को भी वैश्विक पटल पर गौरवान्वित करेगा.

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