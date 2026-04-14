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भिवानी में फसल खरीद पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली बोले, 'किसी भी किसान को फसल बिक्री में कोई समस्या नहीं."

भिवानी दौरे पर मोहनलाल बड़ौली ( Etv Bharat )

भिवानी: हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने भिवानी पहुंचने पर मनोहरलाल का पक्ष लेते हुए विपक्ष पर जमकर कटाक्ष किया. उन्होंने घोटालेबाज अधिकारियों की चूड़ी टाइट करने की चेतावनी दी और महिला आरक्षण बिल के लिए जनता और विपक्ष का समर्थन मांगा. भाजपा महिलाओं को जागरूक करने के लिए बाइक रैली निकालेगी: महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा सक्रिय हो चुकी है. भिवानी पहुंचे हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि "महिला आरक्षण बिल के लिए विपक्ष और 140 करोड़ आमजन का समर्थन चाहिए." उन्होंने कहा कि "आमजन टोल फ्री नंबर 9667173333 पर मिसकॉल करके अपना समर्थन दे सकते हैं. महिलाओं को जागरूक करने के लिए भाजपा पैदल यात्रा और बाइक रैली निकालेगी. साथ ही कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए हर पार्टी राजनीति से उपर उठकर समर्थन देना चाहिए." वहीं विपक्ष के समर्थन देने या न देने के सवाल पर कहा कि "विपक्ष की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं, पर हम सभी से समर्थन मागेंगे."