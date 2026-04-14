भिवानी में फसल खरीद पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली बोले, 'किसी भी किसान को फसल बिक्री में कोई समस्या नहीं."
मोहनलाल बड़ौली ने विपक्ष पर मंडियों में टूरिज्म के लिए जाने का आरोप लगाया. बोले "किसी भी किसान को फसल बिक्री में समस्या नहीं है."
Published : April 14, 2026 at 2:59 PM IST
भिवानी: हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने भिवानी पहुंचने पर मनोहरलाल का पक्ष लेते हुए विपक्ष पर जमकर कटाक्ष किया. उन्होंने घोटालेबाज अधिकारियों की चूड़ी टाइट करने की चेतावनी दी और महिला आरक्षण बिल के लिए जनता और विपक्ष का समर्थन मांगा.
भाजपा महिलाओं को जागरूक करने के लिए बाइक रैली निकालेगी: महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा सक्रिय हो चुकी है. भिवानी पहुंचे हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि "महिला आरक्षण बिल के लिए विपक्ष और 140 करोड़ आमजन का समर्थन चाहिए." उन्होंने कहा कि "आमजन टोल फ्री नंबर 9667173333 पर मिसकॉल करके अपना समर्थन दे सकते हैं. महिलाओं को जागरूक करने के लिए भाजपा पैदल यात्रा और बाइक रैली निकालेगी. साथ ही कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए हर पार्टी राजनीति से उपर उठकर समर्थन देना चाहिए." वहीं विपक्ष के समर्थन देने या न देने के सवाल पर कहा कि "विपक्ष की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं, पर हम सभी से समर्थन मागेंगे."
'मंडियों में टयूरिज्म के लिए जा रहा है विपक्ष': वहीं फसलों की खरीद पर हो रही सियासत पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि "विपक्ष मंडियों में टूरिज्म के लिए जा रहा है. किसी भी किसान को फसल बिक्री में कोई समस्या नहीं." उन्होंने कहा कि "पिछली बार किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई थी. कई किसानों की फसलें खराब हुई तो कोई और उनके नाम पर मंडी में फसल बेच गया और पीड़ित किसान को मुआवजा लेने में दिक्कत आई. इस गड़बड़ी को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं. फिर भी किसी किसान को समस्या होगी तो तुरंत समाधान किया जाएग."
'जीरो पर आउट हुई पार्टी लोगों को बरगला रही है': इस दौरान वो करोड़ों रुपये देकर जेजेपी तोड़ने के आरोपों को लेकर मनोहरलाल के पक्ष में खड़े हुए. बड़ौली ने कहा कि "जिसे जनता ने नकारा और जो जीरो पर आउट हुई, वो पार्टी लोगों को बरगला रही है." वहीं बैंकों द्वारा हरियाणा सरकार के करोड़ों रुपये हड़पने को लेकर कहा कि "PM मोदी और CM नायब सैनी जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं, जो अधिकारी गड़बड़ या घोटाले करेगा, उसकी चूड़ी टाइट की जाएगी.