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धुर्वा में तीन बच्चों की गुमशुदगी पर आक्रामक हुई भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिस के खिलाफ मशाल जुलूस निकालने की दी धमकी

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने रांची के धुर्वा से लापता बच्चों के परिजनों से मुलाकात की.

BJP State President met families of children missing from Dhurwa in Ranchi
परिजन से बात करते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 12, 2026 at 10:52 PM IST

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रांचीः भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने धुर्वा एवं जगरनाथपुर क्षेत्र से लापता तीन बच्चे करण, अर्जुन और शिवा के परिजनों से आज शुक्रवार शाम मुलाकात की.

परिजनों से बातचीत के बाद इस मामले को गंभीर बताते हुए आदित्य साहू ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए. पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार द्वारा बताई गयी बातें और थाना में दर्ज प्राथमिकी के विवरण में गंभीर विरोधाभास दिखाई देता है. बच्चों की माता का बयान कुछ और है, जबकि एफआईआर में अलग बातें दर्ज हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार पढ़ा-लिखा नहीं है और पुलिस ने अपने बचाव में मनमाने ढंग से प्राथमिकी दर्ज करने का काम किया है, इससे पुलिस की भूमिका पर संदेह उत्पन्न होता है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन से तीनों बच्चों की अविलंब बरामदगी सुनिश्चित करने तथा मामले की निष्पक्ष और गंभीर जांच की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी जनआंदोलन के लिए बाध्य होगी.

भाजपा बच्चों की बरामदगी के लिए आंदोलन तेज करेगी

आदित्य साहू ने पार्टी के धुर्वा मंडल एवं भाजपा रांची महानगर के कार्यकर्ताओं और आम जनता से आह्वान किया कि बच्चों की बरामदगी और पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के विरोध में शनिवार शाम 6 बजे मशाल जुलूस निकाला जाएगा. साथ ही यदि इसके बाद भी बच्चों की बरामदगी नहीं होती है तो पार्टी आगे की आंदोलनात्मक रणनीति तय करेगी.

उन्होंने कहा कि रांची के कोकर स्थित खोरहा टोली रोड नं-02 से लापता 18 माह की मासूम बच्ची अदिति का आज तक कोई पता पुलिस प्रशासन नहीं लगा सकी है, स्पष्ट है कि पुलिस प्रशासन अपने दायित्वों को लेकर गंभीर नहीं दिखती है इस दिशा में भी पुलिस ठोस कदम उठाएं.

आदित्य साहू ने कहा कि राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में बच्चों के अपहरण और लापता होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो अत्यंत चिंताजनक है. भाजपा ऐसे प्रत्येक मामले में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और जहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं, वहां पार्टी कार्यकर्ता जनहित में आवाज उठाने का कार्य करते हैं.

उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के बच्चों को भी इस देश में समान अधिकार प्राप्त हैं. धुर्वा इलाके के बच्चों के लापता होने के लगभग 12 दिन बाद भी पुलिस कोई ठोस सफलता हासिल नहीं कर सकी है. पीड़ित परिवार के अनुसार पुलिस केवल औपचारिकताएं पूरी कर रही है और अब तक प्रभावी खोजबीन नहीं की गई है.

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