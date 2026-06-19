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चमोली पोखरी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का घेराव, जमकर हुआ हंगामा, यूकेडी ने बोला हल्ला

चमोली: कर्णप्रयाग में सिख यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच हुई हिंसक घटना तथा पोखरी क्षेत्र की बदहाल सड़क व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) के कार्यकर्ताओं ने मोहनखाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट का घेराव किया. साथ ही उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) के कार्यकर्ताओं ने महेंद्र भट्ट ने तमाम मुद्दों को लेकर जवाब मांगा.

यूकेडी नेता बीरू सजवाण के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने कर्णप्रयाग हिंसक घटना और क्षेत्र की जर्जर सड़कों का मुद्दा उठाया. बीरू सजवाण ने कहा कि कर्णप्रयाग में स्थानीय लोगों पर धारदार हथियारों से हमला हुआ है.जिस पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि जनता सड़क, सुरक्षा और सम्मान की मांग कर रही है. इन मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए.

चमोली पोखरी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का घेराव (ETV Bharat)

यूकेडी नेताओं का दावा है कि प्रतिनिधिमंडल केवल क्षेत्रीय समस्याओं और कर्णप्रयाग की घटना के संबंध में अपनी बात रखने पहुंचा था. कार्यकर्ताओं के अनुसार बातचीत के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कथित रूप से कहा, "पहले चुनाव लड़ो, जीतो और तब विकास करो" इस कथित टिप्पणी पर यूकेडी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा राज्य में बीजेपी की सरकार है. राज्य में हो रही घटनाओं को लेकर उनकी जवाबदेही बनती है. जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा जा रहा है तो वे भड़क रहे हैं.