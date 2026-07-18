ETV Bharat / state

राहुल गांधी के कार्यक्रम पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा- रटा रटाया झूठ फैलाने में गंवाया समय

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ( BJP State President Mahendra Bhatt )