उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की फिर से चर्चाएं तेज, अब महेंद्र भट्ट ने दिया ये बयान

उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के एक बयान से फिर से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं शुरू हो गई है. इस बार उन्होंने कहा कि अब केवल एक और बैठक होना बाकी है.

MAHENDRA BHATT ON CABINET EXTEND
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 1, 2025 at 9:38 PM IST

Updated : December 1, 2025 at 10:21 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर हर चार-छह महीने में चर्चाएं शुरू हो जाती है. अब एक बार फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के एक बयान से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई है. महेंद्र भट्ट ने दिल्ली जाने से पहले देहरादून में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार को लेकर उनकी मुख्यमंत्री से 2 दिन पहले ही चर्चा हुई है. दिल्ली में एक बैठक अभी और प्रस्तावित है. इस बैठक के बाद इस दिशा में चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा कि जल्द ही इस दिशा में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलेगा. जो भी होगा, सबके सामने होगा.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के इस बयान से उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चचाओं को हवा मिल गई है. जो विधायक मंत्रिमंडल की कुर्सी की आस में हैं, उनकी धड़कनें बढ़ गई हैं. माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर फैसला लिया जा सकता है. बता दें कि दिसंबर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी घोषणा होनी है. कहीं न कहीं यह अनुमान लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा के बाद उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार किया जा सकता है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

इससे पहले जब बिहार चुनाव चल रहे थे, तब यह माना जा रहा था कि बिहार चुनाव के बाद उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार होगा. वहीं, कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का ये भी मानना था कि बिहार चुनाव में यदि परिणाम विपरीत रहते हैं तो उत्तराखंड में इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा, लेकिन जब बिहार में चुनाव परिणाम एनडीए के अनुकूल रहा तो उसके बाद ये भी माने जाने लगा कि शायद कोई बड़ा बदलाव देखने को ना मिले.

बता दें कि उत्तराखंड में दूसरी बार बनी बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी की यह सबसे लंबी पारी है. वहीं, अब क्योंकि, उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए केवल सवा साल बाकी है. ऐसे में उत्तराखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी लंबे समय से यह आस लगी हुई है कि कैबिनेट विस्तार और दायित्व बंटवारा के बाद कुछ तो सत्ता सुख भोगने को मिलेगा. हालांकि, बीजेपी का जलवा हाल ही में बिहार में भी देखने को मिला. जिसके बाद उत्तराखंड में बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ ज्यादा उम्मीद में नजर नहीं आ रहे हैं.

धामी मंत्रिमंडल में 5 सीटें खाली: गौर हो कि धामी मंत्रिमंडल में 5 सीटें लंबे समय से खाली चल रही है. जिसके तहत साल 2022 में जब सीएम धामी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ, तब से ही 3 सीटें खाली चल रही थी, लेकिन साल 2023 में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का निधन और 16 मार्च 2025 को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा दिए जाने से 2 और सीटें खाली हो गई. इस तरह से वर्तमान समय में धामी मंत्रिमंडल में 5 सीटें खाली चल रही है.

MAHENDRA BHATT ON CABINET EXTEND
उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार
महेंद्र भट्ट मंत्रिमंडल विस्तार
DEHRADUN MAHENDRA BHATT STATEMENT
UTTARAKHAND CABINET EXPANSION

