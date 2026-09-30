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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के गृह क्षेत्र में ABVP का सूपड़ा साफ, आर्यन ने मारी बाजी

महेंद्र भट्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं. वे नागनाथ पोखरी क्षेत्र से आते हैं. यहां छात्रसंघ चुनाव में एबीवीपी हारी है.

NAGNATH POKHARI PG COLLEGE
महेंद्र भट्ट के गृह क्षेत्र में ABVP का सूपड़ा साफ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 30, 2026 at 12:59 PM IST

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चमोली: उत्तराखंड के महाविद्यालयों में 29 सितंबर को छात्रसंघ चुनाव हुये. जिसके नतीजे देर शाम जारी किये गये. इन्हीं में चौंकाने वाले नतीजे भी सामने आये हैं. छात्रसंघ चुनाव में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के गृह क्षेत्र में ABVP का सूपड़ा साफ हो गया है. यहां आर्यन छात्र संगठन ने बाजी मारी है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट नागनाथ पोखरी क्षेत्र से आते हैं. पीजी कॉलेज नागनाथ पोखरी के छात्र संघ चुनाव में आर्यन ग्रुप का दबदबा रहा. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नागनाथ पोखरी के छात्रसंघ चुनाव परिणाम में अध्यक्ष पद पर आर्यन ग्रुप के राहुल सिंह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के शिवम पंत को 38 मतों से पराजित कर जीत दर्ज की. राहुल सिंह को 176, जबकि शिवम पंत को 138 मत मिले. उपाध्यक्ष पद पर आर्यन ग्रुप की दिव्या ने एबीवीपी की रितिका को 74 मतों से हराया.

दिव्या को 186 और रितिका को 112 मत मिले. सात मत नोटा और 14 मत अवैध पाए गए. विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर आर्यन ग्रुप के प्रियांशु नेगी विजयी हुए. उन्हें 181 मत मिले, जबकि एबीवीपी के अखिल सिंह को 125 मत प्राप्त हुए. सचिव पद पर आर्यन ग्रुप के सूरज सिंह ने एबीवीपी की कोमल सिंह को 37 मतों से पराजित किया. सूरज सिंह को 170 और कोमल सिंह को 133 मत मिले. सह सचिव पद पर आर्यन ग्रुप की रोनिका ने जीत दर्ज की. रोनिका को 182, जबकि एबीवीपी की हिमांशी को 112 मत मिले. कोषाध्यक्ष पद पर आर्यन ग्रुप की प्रियांशी ने एबीवीपी की महक को पराजित किया. प्रियांशी को 182 और महक को 110 मत मिले.

नागनाथ पोखरी में एबीवीपी की बड़ी हार के रूप में देखा जा रहा है. यह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का क्षेत्र है. ऐसे में अपने ही गृह क्षेत्र में उनके ही अनुषांगिक संगठन की हार को बड़ा तूल दिया जा रहा है.

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