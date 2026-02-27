ETV Bharat / state

मुंबई डांस पार्टी कंट्रोवर्सी: चैंपियन की लगाई 'आग' कांग्रेस से बीजेपी तक पहुंची, गोदियाल के बयान पर भड़के महेंद्र भट्ट

उनको लेकर की गई टिप्पणी झूठी है. अपने मामले को भाजपा की ओर मोड़कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष खुद से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं. डांस पार्टी विवाद कांग्रेस पार्टी के काले अध्याय का हिस्सा रहा है. जनता भाजपा अध्यक्ष के संस्कार, व्यवहार, कार्य संस्कृति और सार्वजनिक जीवन से जनता अच्छी तरह परिचित है. -महेंद्र भट्ट, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष-

डांस पार्टी वाले गणेश गोदियाल के आरोप पर भड़के महेंद्र भट्ट: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुंबई बार डांस पार्टी विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष गोदियाल के बयान को सफेद झूठ बताया है. उन्होंने कहा कि जैसे ही गणेश गोदियाल की खुद की पोल खुली, तो गोदियाल को धर्मराज युधिष्ठर याद आ गये और झूठ का चोला ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. महेंद्र भट्ट ने कहा कि-

देहरादून: भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने मुंबई बार डांस पार्टी में कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का नाम लिया. गणेश गोदियाल ने गेंद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पाले में डाल दी. अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष असहज महसूस कर रहे हैं. राजनीतिक पर्दे के पीछे पक्ष विपक्ष के इन विधायकों की पार्टी चर्चा का विषय बनी हुई है.

महेंद्र भट्ट ने गोदियाल के बयान को विद्वेष की राजनीति बताया: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इसे व्यक्तिगत और विद्वेष की राजनीति का परिणाम बताया है. भट्ट ने कहा कि खुद आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष उनको अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बता भी रहे थे. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, लंबे समय से जनता द्वारा ठुकराए जाने वाले और नकारात्मक राजनीति करने वाले कांग्रेस नेता इन दिनों पूरी फुर्सत से हैं. इसलिए वे व्यक्तिगत राजनीति की पराकाष्ठा पार करते हुए एक दूसरे को ठिकाने लगाने के लिए चरित्र हनन जैसे आरोपों से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं. मुंबई डांस पार्टी विवाद की असल जड़ भी उनकी यही आपसी टकराहट है.

कुंवर प्रणव चैंपियन ने 2002 की मुंबई डांस पार्टी में कई नेताओं को लपेटा था: गौरतलब है कि इससे पहले गणेश गोदियाल ने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बयान के बाद अपना वीडियो जारी किया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि चैंपियंन के पार्टी वाले बयान के बाद उन्हें रात भर नींद नहीं आयी. वो रात भर सोचते रहे कि इस पर वो अपनी प्रतिक्रिया दें या ना दें. आखिर में उन्होंने तय किया कि वह इस पर बयान देंगे. उन्होंने कहा कि-

चैंपियन द्वारा नाम लेने पर गणेश गोदियाल ने अपना पक्ष रखा था: समाज में जब कोई बात उठती है, तो कभी-कभी परिस्थितियां धृतराष्ट्र जैसी होती हैं. जब उसके सामने कई विषय होते हैं और हमेशा सच बोलने वाले धृतराष्ट्र भी कुछ चीजों से बचने की कोशिश करते हैं. चैंपियन द्वारा उन पर जो लांछन लगाया गया है, उसके बारे में बिल्कुल सच बोलना चाहते हैं. उन्होंने ये भी कहा था कि हालांकि दूसरों के बारे में उन्हें अधिकार नहीं है कि कुछ बोलें.

गोदियाल ने महेंद्र भट्ट के पाले में डाली गेंद, तो आया जवाब: गणेश गोदियाल ने मुंबई की उस पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि कैसे 2002 में कांग्रेस और भाजपा के कई विधायक मुंबई गए थे. सभी ने उनसे पार्टी की डिमांड की थी. उसके बाद डिनर और डांस बार में क्या-क्या हुआ. इस दौरान उन्होंने यह भी खुलासा किया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जो उस समय विधायक थे, वो भी वहां मौजदू थे. जिसके बाद महेंद्र भट्ट भी डांस पार्टी मामले में चर्चाओं में आ गये थे. गोदियाल के बयान के बाद अब महेंद्र भट्ट ने जवाब दिया है.

