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बीकानेर में बोले मदन राठौड़- कांग्रेस में जलेबी रेस की दौड़, गहलोत के पास कोई काम नहीं

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से खास बातचीत ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने शनिवार को बीकानेर में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वहां 'जलेबी रेस' चल रही है, किसी के पास कोई काम नहीं है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए वे दौड़-धूप कर रहे हैं. वसुंधरा राजे के बयान को उन्होंने सही सुझाव बताया. राठौड़ ज्योतिबा फुले समरसता कार्यक्रम और पार्टी की संगठनात्मक बैठक में शामिल होने के लिए बीकानेर पहुंचे थे. इस मौके पर उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत सक्रिय नहीं हैं, उनके पास कोई काम नहीं है. काम नहीं है तो वह समय पास कैसे करें? इसलिए वह दौड़-धूप बहुत कर रहे हैं. उन्हें लगता है कि 'जूली साहब' आगे बढ़ रहे हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व उन्हें ज्यादा महत्व दे रहा है. डोटासराजी को लग रहा है कि कहीं वे पीछे न रह जाएं. कांग्रेस में भागदौड़ चल रही है, 'जलेबी रेस' चल रही है. सबको लगता है कि सबसे पहले आगे पहुंचकर वह जलेबी खा ले. कांग्रेस में इस तरह की रेस चल रही है और किसी के पास कोई काम नहीं है. मदन राठौड़, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष. (ETV Bharat Bikaner) पढ़ें: कोटा में बोले मदन राठौड़— 'कांग्रेस में राष्ट्रभक्ति नहीं, भाजपा सिखाएगी'