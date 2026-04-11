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बीकानेर में बोले मदन राठौड़- कांग्रेस में जलेबी रेस की दौड़, गहलोत के पास कोई काम नहीं

प्रदेश प्रभारी राधामोहन अग्रवाल के दौरों को लेकर राठौड़ ने कहा कि उनका काम संगठन को मजबूत करना है. मुख्यमंत्री से मिलना नहीं है.

Madan Rathore attacked on gehlot
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से खास बातचीत (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 11, 2026 at 3:09 PM IST

3 Min Read
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बीकानेर: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने शनिवार को बीकानेर में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वहां 'जलेबी रेस' चल रही है, किसी के पास कोई काम नहीं है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए वे दौड़-धूप कर रहे हैं. वसुंधरा राजे के बयान को उन्होंने सही सुझाव बताया.

राठौड़ ज्योतिबा फुले समरसता कार्यक्रम और पार्टी की संगठनात्मक बैठक में शामिल होने के लिए बीकानेर पहुंचे थे. इस मौके पर उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत सक्रिय नहीं हैं, उनके पास कोई काम नहीं है. काम नहीं है तो वह समय पास कैसे करें? इसलिए वह दौड़-धूप बहुत कर रहे हैं. उन्हें लगता है कि 'जूली साहब' आगे बढ़ रहे हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व उन्हें ज्यादा महत्व दे रहा है. डोटासराजी को लग रहा है कि कहीं वे पीछे न रह जाएं. कांग्रेस में भागदौड़ चल रही है, 'जलेबी रेस' चल रही है. सबको लगता है कि सबसे पहले आगे पहुंचकर वह जलेबी खा ले. कांग्रेस में इस तरह की रेस चल रही है और किसी के पास कोई काम नहीं है.

मदन राठौड़, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष. (ETV Bharat Bikaner)

पढ़ें: कोटा में बोले मदन राठौड़— 'कांग्रेस में राष्ट्रभक्ति नहीं, भाजपा सिखाएगी'

'राधा मोहन अग्रवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रतिनिधि: प्रदेश भाजपा प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल के हालिया राजस्थान दौरे से जुड़े सियासी संकेतों पर राठौड़ ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि राधा मोहन अग्रवाल का काम संगठन को मजबूत करना है. वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर प्रदेश में आते हैं. मुख्यमंत्री या सरकार से मिलना उनका काम नहीं है.

'वसुंधरा राजे का बयान हमारे लिए सुझाव है': पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के राजनीतिक नियुक्तियों पर दिए गए बयान के सवाल पर राठौड़ ने कहा, 'वसुंधरा राजे ने जो कहा है, वह सही कहा है. वह हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं और वह जो कहती हैं, वह हमारे लिए सुझाव है.'

राजस्थान में थर्ड फ्रंट की कोई जगह नहीं: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के राजस्थान दौरे पर राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी की क्या स्थिति हो गई है, यह सबको पता है. आज उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है. थर्ड फ्रंट की संभावना पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में थर्ड फ्रंट की कोई जगह नहीं है.

कटारिया पर लगे आरोप व्यक्तिगत मामला: पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी द्वारा पंजाब के राज्यपाल गुलाब सिंह कटारिया पर लगाए गए आरोपों पर राठौड़ ने कहा कि यह उनका निजी मामला है. उन्होंने इस मुद्दे पर विस्तार से बात करने से किनारा कर लिया.

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