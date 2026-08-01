ETV Bharat / state

'कांग्रेस में जलेबी रेस, भाजपा विकास के दम पर जीतेगी चुनाव' - मदन राठौड़

राठौड़ ने तंज कसा कि कांग्रेस के नेता एक-दूसरे को कमजोर करने में लगे हैं.

Madan Rathore On Congress
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 1, 2026 at 6:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनावों की तारीख की घोषणा से पहले ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर 'जलेबी रेस' चल रही है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट अपनी-अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर सक्रिय हैं. राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के नेता जनता के मुद्दों से ज्यादा कुर्सी की राजनीति में उलझे हैं. भाजपा सरकार विकास कार्यों ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता में जुटी है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा आगामी चुनाव विकास के एजेंडे पर लड़ेगी और जनता का समर्थन हासिल करेगी.

प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस के भीतर चल रही बयानबाजी उनके आंतरिक संकट को उजागर करती है. डोटासरा के बयानों से स्पष्ट है कि पार्टी में नेतृत्व को लेकर असमंजस और असंतोष बना है. पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच टकराव सामने आया था और अब अलग-अलग नेताओं के बयान कांग्रेस की गुटबाजी को सार्वजनिक कर रहे हैं. राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के नेता एक-दूसरे को कमजोर करने में लगे हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि डोटासरा कभी कहते हैं कि उन्हें किसी प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है, तो कभी अशोक गहलोत की तारीफ करने लगते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की प्राथमिकता जनता नहीं, बल्कि अपनी-अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करना है.

पढ़ें: पंचायत-निकाय चुनाव : संत रविदास कलश यात्रा के जरिए दलित वोट पर भाजपा का फोकस

आपसी लड़ाई में विकास नहीं दिख रहा : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट की ओर से सरकार पर लगाए गए आरोपों पर राठौड़ ने कहा कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस के पास सरकार की आलोचना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने ढाई वर्षों में कई बड़े विकास कार्य किए हैं. ईआरसीपी परियोजना आगे बढ़ाई गई, यमुना जल समझौते से शेखावाटी क्षेत्र को लाभ मिलेगा, नर्मदा और पंजाब से अतिरिक्त पानी के प्रयास किए गए, कई बांधों को मजबूत किया गया और प्रदेश को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया गया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में बिजली खरीदनी पड़ती थी, लेकिन अब राजस्थान बिजली बेचने की स्थिति में पहुंच गया है.

निकाय-पंचायत चुनाव में विकास होगा मुद्दा : राठौड़ ने कहा कि पार्टी सरकार के कामकाज और विकास के एजेंडे के आधार पर जनता के बीच जाएगी. स्थानीय निकायों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि भाजपा संगठन पूरी तरह चुनावी मोड में है और उपचुनावों में पार्टी का प्रदर्शन इसका प्रमाण है. दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन का उल्लेख करते हुए राठौड़ ने कहा कि घायल महिला पुलिसकर्मी का निधन दुखद है. उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन में असामाजिक तत्व घुस गए थे, जिन्होंने हिंसा फैलाई और देशविरोधी नारे लगाए.

यह भी पढ़ें: कांग्रेस के युवा नेतृत्व पर बरसे मदन राठौड़, कहा- वह हंगामे की राजनीति कर रही, भाजपा राष्ट्रवादी युवाओं की पार्टी

संगठन में फेरबदल सामान्य प्रक्रिया : भाजपा संगठन में हाल ही में हुए फेरबदल पर राठौड़ ने कहा कि यह नियमित प्रक्रिया है. मुख्यमंत्री से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि यह किसी प्रकार का राजनीतिक विवाद नहीं है.

डोटासरा ने लिया ओबीसी का लाभ : मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलने के मुद्दे को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि विधायक बनने और सार्वजनिक जीवन में एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद ओबीसी वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े नियमों का पालन होना चाहिए. राठौड़ ने आरोप लगाया कि डोटासरा ने अपने बच्चों को भी ओबीसी आरक्षण का लाभ दिलाया, जबकि क्रीमी लेयर के दायरे में आने वालों को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति नियमों के तहत क्रीमी लेयर में आता है तो उसे और उसके परिवार को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए. राठौड़ ने कहा कि वह स्वयं भी अपने बेटे को किसी प्रकार का अनुचित लाभ नहीं दिलाएंगे और सभी के लिए समान नियम लागू होने चाहिए.

TAGGED:

BJP STATE PRESIDENT MADAN RATHORE
LEADERSHIP TUSSLE WITHIN CONGRESS
PANCHAYAT AND LOCAL BODY ELECTIONS
MADAN RATHORE ON CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.