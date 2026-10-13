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गहलोत की नजर कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर, इसलिए राहुल गांधी को डाउन कर रहे हैं : मदन राठौड़

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश में पंचायत चुनाव के माहौल के बीच कांग्रेस और भाजपा अपने-अपने जीत के दावे कर रहे हैं. बीकानेर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के समर्थन में लगे नारों ने राजस्थान की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है. गहलोत के नारों और कांग्रेस नेताओं की ओर से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए जा रहे सवालों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने निशाना साधा. राठौड़ ने टिकट वितरण के बाद पंचायत चुनाव में किसी बगावत से इनकार करते हुए दावा किया कि भाजपा की निकाय से भी बड़ी जीत पंचायत चुनाव में होगी. साथ ही राठौड़ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों पर सरकार का बचाव किया. इसके साथ राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए यहां तक कह दिया कि उनकी नजर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर है, इसलिए वे राहुल गांधी को डाउन कर रहे हैं

पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या और आरएसएस प्रचारक के साथ मारपीट की घटना को लेकर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अपराध की कोई भी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. भड़ाना हत्याकांड में तत्काल गिरफ्तारियां हुई हैं. अपराधियों को किसी भी सूरत में बचने नहीं दिया जाएगा. घटनाक्रम कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है. राठौड़ ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार अपराध के मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है. प्रदेश में कहीं भी अपराध होने पर पुलिस तत्काल एक्शन लेती है. उन्होंने कहा कि पहले भी अपराध के मामलों में किसी को संरक्षण नहीं दिया गया है. कानून सभी के लिए समान है. किसी मामले में यदि पुलिसकर्मी भी दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कदम उठाए जाएंगे. राठौड़ ने स्पष्ट किया कि किसी भी मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और न ही किसी दोषी को बचाने का प्रयास किया जाएगा.