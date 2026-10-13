गहलोत की नजर कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर, इसलिए राहुल गांधी को डाउन कर रहे हैं : मदन राठौड़
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पंचायत चुनाव में जिन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलेगा, उन्हें पार्टी में अन्य जिम्मेदारियां दी जाएंगी.
Published : October 13, 2026 at 7:10 PM IST
जयपुर: प्रदेश में पंचायत चुनाव के माहौल के बीच कांग्रेस और भाजपा अपने-अपने जीत के दावे कर रहे हैं. बीकानेर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के समर्थन में लगे नारों ने राजस्थान की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है. गहलोत के नारों और कांग्रेस नेताओं की ओर से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए जा रहे सवालों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने निशाना साधा. राठौड़ ने टिकट वितरण के बाद पंचायत चुनाव में किसी बगावत से इनकार करते हुए दावा किया कि भाजपा की निकाय से भी बड़ी जीत पंचायत चुनाव में होगी. साथ ही राठौड़ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों पर सरकार का बचाव किया. इसके साथ राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए यहां तक कह दिया कि उनकी नजर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर है, इसलिए वे राहुल गांधी को डाउन कर रहे हैं
पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या और आरएसएस प्रचारक के साथ मारपीट की घटना को लेकर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अपराध की कोई भी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. भड़ाना हत्याकांड में तत्काल गिरफ्तारियां हुई हैं. अपराधियों को किसी भी सूरत में बचने नहीं दिया जाएगा. घटनाक्रम कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है. राठौड़ ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार अपराध के मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है. प्रदेश में कहीं भी अपराध होने पर पुलिस तत्काल एक्शन लेती है. उन्होंने कहा कि पहले भी अपराध के मामलों में किसी को संरक्षण नहीं दिया गया है. कानून सभी के लिए समान है. किसी मामले में यदि पुलिसकर्मी भी दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कदम उठाए जाएंगे. राठौड़ ने स्पष्ट किया कि किसी भी मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और न ही किसी दोषी को बचाने का प्रयास किया जाएगा.
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राजनीतिक अनुभव से सही सलाह दें: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत राहुल गांधी से वरिष्ठ नेता हैं. ऐसे में उन्हें यह सोचना चाहिए कि राहुल गांधी किस तरह के बयान दे रहे हैं और उनके व्यवहार पर सवाल उठने के बावजूद गहलोत उनके साथ क्यों खड़े हैं. उन्होंने कहा कि जनता नेताओं के बयानों और आचरण का आकलन करती है. गहलोत को अपने नेता को सही बात बतानी चाहिए, न कि हर परिस्थिति में उनका बचाव करना चाहिए. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने गहलोत की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कहीं गहलोत की नजर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर तो नहीं है. राठौड़ ने आरोप लगाया कि गहलोत की राजनीति खतरनाक है और उनके बयानों के राजनीतिक मायने निकाले जाने चाहिए. उन्होंने गहलोत के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावनाओं और सचिन पायलट से जुड़े उनके बयान का भी जिक्र किया.
राहुल गांधी के व्यवहार पर भी कांग्रेस को घेरा: राठौड़ ने राहुल गांधी के हालिया प्रदर्शनों के दौरान व्यवहार को नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा के अनुरूप नहीं बताया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध और असहमति का अधिकार सभी को है, लेकिन विरोध करते समय मर्यादा बनाए रखना भी जरूरी है. महिला पुलिसकर्मियों और महिला पत्रकारों के साथ व्यवहार को लेकर सामने आई घटनाएं चिंताजनक हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा भी लंबे समय तक विपक्ष में रही है और उसने लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप अपनी भूमिका निभाई है. विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं का आचरण राजनीतिक मर्यादाओं के मानक तय करता है. राठौड़ के मुताबिक, गहलोत को अपने अनुभव का इस्तेमाल कांग्रेस नेतृत्व को सही दिशा दिखाने में करना चाहिए.
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टिकट नहीं मिलने वालों को देंगे अन्य जिम्मेदारी: पंचायत चुनावों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव में दावेदारों की संख्या अधिक होती है, जबकि सीटें सीमित रहती हैं. ऐसे में सभी को टिकट देना संभव नहीं है. पार्टी ने जनता की अपेक्षाओं और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रत्याशियों का चयन किया है. जिन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला है, उन्हें निराश होने के बजाय संगठन के दूसरे कार्यों में जुटना चाहिए. राठौड़ ने भरोसा जताया कि सभी कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी. उन्होंने कहा कि प्रत्याशी चयन के दौरान संगठन ने क्षेत्रीय समीकरणों और जनता की पसंद को ध्यान में रखा है. पार्टी का लक्ष्य चुनाव में सामूहिक ताकत के साथ उतरना है, ताकि टिकट नहीं मिलने से पैदा होने वाली नाराजगी का असर चुनावी प्रदर्शन पर न पड़े.
स्थानीय नेताओं के हाथ में प्रचार की कमान: राठौड़ ने कहा कि पंचायत चुनावों को लेकर भाजपा पहले ही संगठनात्मक तैयारियां पूरी कर चुकी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और संगठन के वरिष्ठ नेता हर संभाग तथा जिले में संपर्क और संवाद कर चुके हैं. अब चुनाव प्रचार के दौरान जहां जरूरत होगी, वहां वरिष्ठ नेता दोबारा जाएंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक साथ चुनाव कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. कई चरणों में चुनाव होने के कारण प्रत्येक क्षेत्र में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी के लिए समय सीमित हो सकता है, लेकिन स्थानीय नेता, विधायक और कार्यकर्ता प्रचार की मुख्य जिम्मेदारी संभालेंगे. पार्टी का संगठन जमीनी स्तर पर सक्रिय है और चुनावी जरूरतों के मुताबिक जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा.
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पंचायत चुनाव में जीत की उम्मीद: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नगरीय निकाय चुनावों में पार्टी को अच्छा बहुमत मिला है. सरकार के कामकाज और जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता देख रही है. राठौड़ ने दावा किया कि वह जिन क्षेत्रों में गए हैं, वहां लोगों के बीच सरकार के कामकाज को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. इसी आधार पर पार्टी पंचायत चुनावों में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में जो काम किए हैं, उनका लाभ चुनाव में मिलेगा. संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की मेहनत और सरकार के विकास कार्य पार्टी की ताकत हैं. राठौड़ ने विश्वास जताया कि पंचायत चुनावों में भी भाजपा को अच्छा बहुमत मिलेगा और पार्टी स्थानीय स्तर पर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करेगी.