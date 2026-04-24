ETV Bharat / state

मदन राठौड़ ने भूमि पूजन के साथ भरी हुंकार, बोले- पायलट के गढ़ में संगठन की मजबूती के लिए होगी नितिन नबीन की सभा

​राजनीतिक कार्यक्रमों के बीच मदन राठौड़ का एक अलग अंदाज भी देखने को मिला. वे टोंक स्थित सदगुरु आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुदेव पंडित राजकुमार शर्मा से करीब एक घंटे तक चर्चा की. मीडिया से मुखातिब होते हुए राठौड़ ने कहा, "मैं एक आस्तिक इंसान हूं. आध्यात्मिक संतों के सान्निध्य से ऊर्जा और आशीर्वाद मिलता है, जो जनसेवा के मार्ग में सहायक होता है." वहीं, आश्रम के गुरुदेव ने भी इस भेंट को पूरी तरह आध्यात्मिक विषयों पर केंद्रित बताया.

​टोंक : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ गुरुवार को टोंक के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने आगामी 27 अप्रैल को होने वाली भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की विशाल आमसभा की तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान राठौड़ ने न केवल संगठन की मजबूती पर जोर दिया, बल्कि जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ सभा स्थल का विधि-विधान से 'भूमि पूजन' भी किया.

पायलट के क्षेत्र में क्यों हो रही है सभा? : ​सचिन पायलट के निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा कराने के सवाल पर राठौड़ ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया. उन्होंने कहा कि टोंक में वर्तमान में भाजपा का सांसद नहीं है, इसलिए संगठन की दृष्टि से इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए यह स्थान चुना गया है. बिना नाम लिए पायलट पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसकी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसकी नीतियां खराब हैं, तो उस व्यक्ति की छवि का कोई लाभ नहीं मिलता.

​ममता सरकार पर तीखा हमला : पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हुई हिंसा पर मदन राठौड़ ने कड़ा रुख जताया. उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी वहां 'बाहुबली' की तरह राज करना चाहती हैं. राठौड़ ने विश्वास जताया कि बंगाल की जनता इस हिंसा का जवाब देगी और वहां भी भाजपा की सरकार बनेगी.

इसे भी पढ़ें: भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का राजस्थान दौरा 27 ​अप्रैल को, टोंक में बूथ सम्मेलन में लेंगे भाग

​महिला आरक्षण और कांग्रेस पर तंज : ​महिला आरक्षण बिल का जिक्र करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्षी दलों को घेरा. उन्होंने कहा कि ये दल महिलाओं को सिर्फ 'साइलेंट वोटर' समझते हैं, जबकि भाजपा उन्हें कानून बनाने की प्रक्रिया में भागीदार बनाना चाहती है. उन्होंने कहा, "जब महिलाएं सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर चंद्रमा तक झंडा गाड़ रही हैं, तो वे संसद और विधानसभाओं में पीछे क्यों रहें?"