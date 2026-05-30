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बयान पर बवाल : राठौड़ बोले-बेनीवाल जैसे नेता राजनीति के लिए कलंक, नशेड़ी जैसी बोल रहे भाषा

जयपुर : राजस्थान में भीषण गर्मी के साथ राजनीतिक पारा भी गरम है. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) प्रमुख एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी एवं सोशल मीडिया पर जंग और तेज हो गई. सोशल मीडिया से सड़कों तक दोनों पक्षों के समर्थक सक्रिय हैं. इसी बीच, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बेनीवाल पर तीखा हमला बोला और उन्हें राजनीति के लिए 'कलंक' करार दिया. शनिवार को जयपुर आवास पर ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में मदन राठौड़ ने बेनीवाल की राजनीतिक शैली, भाषा और बयानों पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, राजनीति में विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन विरोध की एक मर्यादा और गरिमा होती है. इसका पालन किया जाना चाहिए. नशेड़ी की तरह बयान का राजनीति में कोई स्थान नहीं है.

बेनीवाल की भाषा नशेड़ी जैसी : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि उन्होंने राजनीति में इस तरह की भाषा और शब्दों का प्रयोग पहले कभी नहीं देखा. बेनीवाल के इस्तेमाल शब्द लोकतांत्रिक राजनीति की गरिमा के अनुरूप नहीं हैं. नाराजगी और विरोध अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में नेताओं को अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि बेनीवाल की भाषा ऐसी हो गई, जिसे समाज का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता. बेनीवाल नशेड़ी जैसी भाषा बोल रहे हैं. राजनीतिक मतभेद होने चाहिए, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत दुश्मनी का रूप नहीं दिया जाना चाहिए. नेताओं के बीच इतना सम्मान अवश्य बना रहना चाहिए कि वे आमने-सामने मिलने पर सहज महसूस कर सकें. राठौड़ ने कहा, राजनीति में विरोध विपक्ष का अधिकार है, लेकिन विरोध की मर्यादा और गरिमा होती है. इसकी पालना की जानी चाहिए, लेकिन बेनीवाल जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ऐसे राजनेता राजनीति के लिए कलंक है.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से खास बातचीत. (ETV Bharat Jaipur)

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युवा पीढ़ी को गलत दिशा में ले जा रहे : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बेनीवाल युवाओं को गलत संदेश दे रहे हैं. कोई जनप्रतिनिधि लोगों को बिजली-पानी के बिल नहीं भरने या कानून की अवहेलना को उकसाता है तो यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं माना जा सकता. सांसद और मंत्री संविधान की शपथ लेते हैं और उन्हें कानून तथा व्यवस्था के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए. जनता को नियमों की अवहेलना के लिए प्रोत्साहित करना किसी भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के लिए शोभा नहीं देता. उनका आरोप था कि इस प्रकार की राजनीति से युवाओं में गलत संदेश जाता है. सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होती है. बेनीवाल युवा को बर्बाद कर रहे हैं. युवा पीढ़ी को भटका रहे है. प्रदेश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी.

विवादित बयान पर मंत्री का बचाव : राठौड़ ने हाल में चर्चा में आए सहकारिता मंत्री गौतम दक के विवादित बयान को लेकर कहा, इस मामले में संबंधित मंत्री से फोन पर बात की थी. मंत्री ने बताया कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया है. संबंधित मंत्री का व्यक्तित्व और व्यवहार हमेशा गरिमापूर्ण रहा है. उन्हें नहीं लगता कि जानबूझकर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की होगी. किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मंत्री माफी मांगने को भी तैयार हैं. इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा नेतृत्व संवाद और समाधान के पक्ष में है.