अरावली विवाद : भाजपा अध्यक्ष राठौड़ बोले- हम कांग्रेस के पाप धो रहे हैं...

अरावली विवाद : भाजपा अध्यक्ष राठौड़ बोले- हम कांग्रेस के पाप धो रहे हैं...
राठौड़ ने कहा कि अरावली खनन मामले पर कांग्रेस को घेरा. साथ ही पर्वत शृंखला को एक इंच नुकसान नहीं होने देने की बात कही.
Published : December 24, 2025 at 9:25 PM IST
जयपुर: अरावली खनन मामले पर राजस्थान में सियासी बवाल मचा है. कांग्रेस सत्ता पक्ष को कठघरे में खड़ा कर रही है. वहीं, भाजपा नेता कांग्रेस के आरोपी खारिज करने में जुटे हैं. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बुधवार को भाजपा कार्यालय में मीडिया से कहा कि कांग्रेस सरकार के समय के पाप हमारी सरकार धो रही है. जहां तक अरावली खनन का मामला है, 1 इंच नुकसान हमारी सरकार नहीं होने देगी. राठौड़ ने कांग्रेस के उन आरोपों को भी खारिज किया, जिसमें वह चेहरा देख किसानों को मुआवजा देने के आरोप लगा रही हैं.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अरावली पर्वत शृंखला में हम 1 इंच अवैध खनन नहीं होने देंगे. अरावली को कतई हानि नहीं होने देंगे. अरावली हमारे राजस्थान की जीवन रेखा है. हम उसको बचाकर रखेंगे. अशोक गहलोत कैबिनेट के 2002 के इस बारे में प्रस्ताव को ही सुप्रीम कोर्ट ने उपयोग किया है. गहलोत ये क्यों भूल गए हैं कि उनके बनाए प्रस्ताव पर यह सब हो रहा है. हमारी सरकार कांग्रेस के पाप धो रही है. यह मामला अरावली क्षेत्र का नहीं, बल्कि अरावली से 8-10 किमी दूर कोई पहाड़ियों का है. कांग्रेस नेता बिना कानून पढ़े भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने स्पष्ट कर दिया कि अरावली को इस आदेश से कोई नुकसान नहीं है. कांग्रेस सिर्फ गुमराह करने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रही है.
पढ़ें: भाजपा अध्यक्ष राठौड़ बोले- डोटासरा बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं और गिर रहे हैं...बहस की चुनौती स्वीकारी
कांग्रेस के समय मनरेगा भ्रष्टाचार: भाजपा अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि हमारी सरकार ने बेरोजगारों व ग्रामीणों की पीड़ा समझ 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रावधान किया. कांग्रेस के समय मनरेगा भ्रष्टाचार और दलालों का अड्डा था, जबकि भाजपा ने इसे पारदर्शी और जवाबदेह बनाया. किसान जब बुवाई या कटाई करता है उस समय हमने मनरेगा को रोका ताकि किसान को मजदूर मिल सके. इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्या है? कांग्रेस बिचौलियों का साथ दे रही है. मनरेगा में भ्रष्टाचार का मुद्दा सदन में उठाया. हमारी सरकार मनरेगा में भ्रष्टाचार रोक रही है तो बिचौलियों को तकलीफ होना स्वाभाविक है.
किसान को मुआवजा मिलेगा: कांग्रेस विधायकों के इलाकों के किसानों को कम और भाजपा विधायकों के क्षेत्रों के काश्तकारों को अधिक मुआवजे के आरोप पर राठौड़ बोले, हमारी सरकार भेदभाव नहीं करती है. हमारी सरकार तय मापदंड व नियम के हिसाब से किसानों को मुआवजा दे रही है. भेदभाव करना कांग्रेस की आदत हो सकता है, हमारी नहीं.
पढ़ें: झूठ और भ्रम की राजनीति कांग्रेस की पहचान, मेरे खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं - मदन राठौड़