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मदन राठौड़ का आरोप, महिलाओं को सशक्त नागरिक नहीं, महज साइलेंट वोटर मानती है कांग्रेस, इसलिए आरक्षण बिल का विरोध किया

मदन राठौड़, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ( ETV Bharat Delhi )