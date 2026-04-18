मदन राठौड़ का आरोप, महिलाओं को सशक्त नागरिक नहीं, महज साइलेंट वोटर मानती है कांग्रेस, इसलिए आरक्षण बिल का विरोध किया
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम को लेकर कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया.
Published : April 18, 2026 at 6:32 PM IST
जयपुर/दिल्ली : नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम को लेकर देश से लेकर प्रदेश तक सियासी घमासान मचा है. लोकसभा में बिल गिरने के बाद भाजपा नेता लगातार कांग्रेस को घेरने में लगे है. राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शनिवार को दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस को महिला विरोधी बताया. बकौल राठौड़, कांग्रेस का इतिहास महिला अधिकारों के प्रति उदासीन रहा है. कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को सशक्त नागरिक के बजाय साइलेंट वोटर के रूप में देखा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है.
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने शाहबानो प्रकरण कांग्रेस की मानसिकता का स्पष्ट उदाहरण है. उन्होंने आरोप लगाया कि तब कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया, जिससे एक महिला को न्याय से वंचित होना पड़ा. यह कदम न केवल व्यक्तिगत स्तर पर अन्याय बल्कि देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के आत्मसम्मान को भी आहत करने वाला था. आज समय बदल चुका है और महिलाएं हर क्षेत्र में क्षमता साबित कर रही हैं. ऐसे में उन्हें साइलेंट वोटर मानना पुरानी सोच व महिला अधिकारों का अपमान है. राठौड़ ने जोर दिया कि महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए.
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पंचायतों और नगरीय निकायों में महिला आरक्षण: राठौड़ ने कहा कि भाजपा ने हमेशा महिला सम्मान और अधिकारों की रक्षा के ठोस कदम उठाए हैं. उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के प्रयासों का जिक्र किया. राठौड़ ने बताया कि पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत ने पंचायतों और नगरीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देकर राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल की थी. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सहित कई नेताओं ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व के निरंतर प्रयास किए. राठौड़ के अनुसार, कांग्रेस को आशंका है कि महिलाओं को अधिक अधिकार देने से उसका पारंपरिक वोट बैंक कमजोर हो सकता है, इसलिए वह ऐसे विधेयकों पर स्पष्ट समर्थन देने से बचती रही है.
चालबाजी अस्वीकार्य: राठौड़ ने कांग्रेस को चेताया कि अब देश की महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं. वे अपने अधिकारों को लेकर सजग हैं. महिलाएं अब किसी भी राजनीतिक चालबाजी को स्वीकार नहीं करेंगी. जो उनके अधिकारों में बाधा बनेगा, उसे जवाब मिलेगा. उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे महिलाओं के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और एकजुट होकर उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करें.
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