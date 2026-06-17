भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ बोले- राहुल गांधी अपरिपक्व...बिना जानकारी दे देते हैं बयान
प्रतापगढ़ दौरे में राठौड़ ने कहा कि विपक्ष को कमियां बताने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रहित और सकारात्मक राजनीति को प्राथमिकता देनी चाहिए.
Published : June 17, 2026 at 8:37 PM IST
प्रतापगढ़: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने कहा कि कोटा दौरे में युवाओं ने देख लिया होगा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी किस प्रकार की बातें करते हैं. राहुल में परिपक्वता और गंभीरता की कमी है. कई बार बिना पूरी जानकारी के बयान दे देते हैं. विपक्ष की भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए. राष्ट्रीय मुद्दों पर जिम्मेदारी के साथ बात रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि विपक्ष को कमियां बताने का अधिकार है, लेकिन उसे राष्ट्रहित और सकारात्मक राजनीति को प्राथमिकता देनी चाहिए. वे बुधवार को यहां मीडिया से बात कर रहे थे.
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ इससे पहले धरियावद में भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिवंगत प्रेमसिंह झाला के निवास पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी. इसके बाद राठौड़ प्रतापगढ़ आए, जहां कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने शहर के एक होटल में उनका भव्य स्वागत किया. समारोह में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे. इस दौरान भाजपा संगठन की मजबूती, आगामी चुनावी तैयारी और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई.
भाजपा किसान मोर्चा, प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष स्व. श्री प्रेम सिंह झाला जी के निवास पर आज प्रतापगढ़ पहुंचकर शोकाकुल परिवारजनों से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं एवं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।— Madan Rathore (@madanrrathore) June 17, 2026
ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान… pic.twitter.com/YdqHvyqeuF
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पंचायत चुनाव को तैयार भाजपा: प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने कहा, निकाय और पंचायत चुनावों के लिए भाजपा पूरी तरह तैयार है. चुनाव कराना चुनाव आयोग का विषय है. जब भी चुनाव आयोग घोषणा करेगा, भाजपा पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी. पार्टी लंबे समय से वन नेशन, वन इलेक्शन और वन स्टेट, वन इलेक्शन की अवधारणा का समर्थन करती रही है, ताकि बार-बार होने वाले चुनावों से प्रशासनिक कार्य और विकास कार्य प्रभावित न हों.
बार बार चुनाव से नुकसान: राठौड़ ने कहा कि अलग-अलग समय पर होने वाले चुनावों के कारण अधिकारियों की ड्यूटी चुनाव कार्यों में लग जाती है. इससे विकास कार्यों की गति प्रभावित होती है. यदि एक साथ चुनाव संपन्न हों तो सरकारें और प्रशासन लंबे समय तक विकास कार्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं. इस दौरान जिले के कई वरिष्ठ भाजपा नेता, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे.
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