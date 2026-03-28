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राठौड़ का पलटवार: पाकिस्तान पर नरमी दिखाने वाले न दें राष्ट्रभक्ति की सीख, पुत्रमोह पर पहले खुद झांकें गिरेबान में

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: एक तरफ मिडल ईस्ट में चल रहे युद्ध के हालातों के बीच देशभर में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है. सरकार लगातार देश और प्रदेश में हालात सामान्य बनाए रखने के लिए अलग-अलग रणनीति पर काम कर रही है. वहीं दूसरी ओर वैश्विक हालातों पर देश में सियासी बयानबाजी भी तेज है. पेट्रोल-डीजल और गैस के मुद्दे को लेकर कांग्रेस जहां सत्ता पक्ष पर हमलावर है, वहीं भाजपा लगातार विपक्ष से इन हालातों में राजनीति नहीं करने की सलाह दे रही है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शनिवार को कांग्रेस पर एक-एक करके तीखा पलटवार किया. राठौड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आड़े हाथों लिया और संकट के समय राष्ट्र के साथ खड़े होने की नसीहत दी. राठौड़ ने कहा कि विपक्ष लगातार देश की छवि को नुकसान पहुंचाने और जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं के बयानों में राष्ट्रभक्ति का अभाव साफ दिखाई देता है. राठौड़ ने भाजपा पर राष्ट्रभक्ति थोपने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 'दुश्मन देश' को दलाल कहने पर यदि कांग्रेस नेताओं को आपत्ति हो रही है, तो यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसे शब्दों से किसे तकलीफ हो रही है और क्यों?. पढ़ें: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ बोले- विपक्ष मुद्दाविहीन होकर अनर्गल बयानबाजी कर रहा, सदन चलने नहीं देना ही उसका एजेंडा