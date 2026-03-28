राठौड़ का पलटवार: पाकिस्तान पर नरमी दिखाने वाले न दें राष्ट्रभक्ति की सीख, पुत्रमोह पर पहले खुद झांकें गिरेबान में
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर राष्ट्रभक्ति की कमी का आरोप लगाते हुए अशोक गहलोत पर पुत्रमोह का तंज कसा.
Published : March 28, 2026 at 4:01 PM IST
जयपुर: एक तरफ मिडल ईस्ट में चल रहे युद्ध के हालातों के बीच देशभर में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है. सरकार लगातार देश और प्रदेश में हालात सामान्य बनाए रखने के लिए अलग-अलग रणनीति पर काम कर रही है. वहीं दूसरी ओर वैश्विक हालातों पर देश में सियासी बयानबाजी भी तेज है. पेट्रोल-डीजल और गैस के मुद्दे को लेकर कांग्रेस जहां सत्ता पक्ष पर हमलावर है, वहीं भाजपा लगातार विपक्ष से इन हालातों में राजनीति नहीं करने की सलाह दे रही है.
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शनिवार को कांग्रेस पर एक-एक करके तीखा पलटवार किया. राठौड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आड़े हाथों लिया और संकट के समय राष्ट्र के साथ खड़े होने की नसीहत दी. राठौड़ ने कहा कि विपक्ष लगातार देश की छवि को नुकसान पहुंचाने और जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं के बयानों में राष्ट्रभक्ति का अभाव साफ दिखाई देता है. राठौड़ ने भाजपा पर राष्ट्रभक्ति थोपने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 'दुश्मन देश' को दलाल कहने पर यदि कांग्रेस नेताओं को आपत्ति हो रही है, तो यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसे शब्दों से किसे तकलीफ हो रही है और क्यों?.
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देश में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश: राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस 'अभाव' की बातें करके देश में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि विपक्षी दल लगातार भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनमें राष्ट्रभक्ति की कमी है. विपक्ष में सच्ची राष्ट्रभक्ति होती तो वे देश की आलोचना करने के बजाय सकारात्मक भूमिका निभाते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाने वालों पर जवाब देते हुए राठौड़ ने कहा कि देश को आज तक इतना मजबूत और प्रभावशाली नेतृत्व नहीं मिला. उन्होंने कहा कि मोदी की वैश्विक स्तर पर मजबूत पकड़ है, जिससे भारत की साख दुनिया में बढ़ी है और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए रास्ते खुले हैं.
अशोक गहलोत पुत्र मोह से ग्रसित: मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को अपने बेटों को राजनीति से दूर रखने की दी गई नसीहत पर पलटवार करते हुए राठौड़ ने कहा कि गहलोत खुद 'पुत्र मोह' से ग्रसित हैं. उन्होंने कहा कि गहलोत ने अपने पुत्र वैभव गहलोत को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए कई अवसर दिए, उन्हें राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) का अध्यक्ष बनाया और कई चुनाव भी लड़वाए, लेकिन वे सफल नहीं हो सके. राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा, 'खुद तो गुड़ खाएं और दूसरों को गुड़ छोड़ने की सलाह दें, यह ठीक नहीं है.' राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रहा है और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है.