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नगरीय निकाय चुनाव: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ पहुंचे जैसलमेर, कार्यकर्ताओं में भरा जोश

राठौड़ ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत और असली पूंजी हैं कार्यकर्ता. यह कार्यकर्ताओं का चुनाव है.

State President Madan Rathore at the BJP meeting in Jaisalmer.
जैसलमेर में भाजपा बैठक में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठ़ौड़ (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 7, 2026 at 2:01 PM IST

2 Min Read
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जैसलमेर: भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने जिला कार्यालय में नगर निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्याशियों एवं वार्ड प्रभारियों की बैठक ली. इसमें वार्डवार तैयारी, चुनाव प्रबंधन एवं जीत की संभावनाओं को लेकर फीडबैक लिया. राठौड़ ने भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश की.

प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, कार्यकर्ता भाजपा की सबसे बड़ी ताकत और असली पूंजी हैं. निकाय कार्यकर्ताओं का चुनाव है. सभी कार्यकर्ता आपसी समन्वय एवं पूर्ण एकजुटता के साथ प्रत्येक वार्ड में जुटें और बूथ स्तर तक मजबूत प्रबंधन करें. उन्होंने प्रत्याशियों एवं वार्ड प्रभारियों से भाजपा की विचारधारा, सरकार की उपलब्धियों एवं विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने की बात कही.

भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़. (ETV Bharat Jaisalmer)

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विकास का रोडमैप ले जाएं: राठौड़ ने कहा कि भाजपा ने निकाय चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया. इसमें राजस्थान के नगरीय निकायों में अगले पांच साल के चरणबद्ध तरीके से विकास कार्य का संकल्प है. आवासीय प्लॉट, प्रत्येक घर तक रसोई गैस कनेक्शन, टॉयलेट, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग व्यवस्था, सड़कों का विकास, स्वच्छता एवं सफाई सहित आमजन से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. प्रदेशाध्यक्ष ने कहा,भजनलाल सरकार के कार्यों और विकास की गति को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है.

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वन स्टेट–वन इलेक्शन की दिशा में प्रदेश: मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार वन स्टेट–वन इलेक्शन की नीति की दिशा में कार्य कर रही है. यह लागू होने पर सरकारों को लगातार विकास कार्य करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और चुनावी व्यवधान कम होंगे. बैठक में चुनाव कोर कमेटी के अलावा जिला संगठन प्रभारी भोपाल सिंह बड़ला, विधायक छोटू सिंह भाटी, जिलाध्यक्ष दलपत हिंगड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी, निकाय चुनाव प्रभारी जगदीश देवासी, पूर्व विधायक डॉ. जितेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे.

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