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राम झरोखा विवाद पर मदन राठौड़ का संयम लोढ़ा पर हमला, सिरोही दौरे में गरमाई राजनीति

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पंचायत समिति में विधायक जन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया.

Rathore verbal attack on lodha
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Sirohi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 15, 2026 at 9:16 PM IST

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सिरोही: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के सिरोही दौरे ने जिले की राजनीति में हलचल मचा दी है. रामझरोखा विवाद पर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा पर निशाना साधते हुए राठौड़ ने कहा कि यदि उनके पास सबूत हैं तो सीधे मुकदमा दर्ज कराएं. इस पर संयम लोढ़ा ने पलटवार करते हुए प्रदेशाध्यक्ष पर विषय की पूरी जानकारी न होने का आरोप लगाया. वहीं, राठौड़ ने संगठन को शराब माफिया और विवादित तत्वों से मुक्त रखने की बात कही. इससे पहले उन्होंने पंचायत समिति में विधायक जन सेवा केंद्र का उद्घाटन भी किया. इस पूरे दौरे ने सिरोही में एक साथ कई राजनीतिक समीकरण गरम कर दिए हैं.

राठौड़ ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में विधायक संयम लोढ़ा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास रामझरोखा विवाद में यदि सबूत हैं तो मुकदमा करें. इस बयान पर संयम लोढ़ा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि प्रदेशाध्यक्ष को विषय की पूरी जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि कोर्ट और सरकार में जाने वाले मामलों पर बयान देने से पहले पूरी और सही जानकारी जुटानी चाहिए.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Sirohi)

पढ़ें: राम झरोखा मंदिर पट्टा प्रकरण: संयम लोढ़ा ने लगाए गंभीर आरोप, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ किया विरोध प्रदर्शन

जन सेवा केंद्र का उद्घाटन: दौरे के दौरान मदन राठौड़ ने पंचायत समिति में विधायक जन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह केंद्र आमजन को राहत पहुंचाने वाला साबित होगा. साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ने वाली है और 100 से अधिक महिलाओं को विधानसभा में जाने का अवसर मिलेगा.

संगठन में 'शराब माफिया' पर शिकंजा: राठौड़ ने पार्टी संगठन को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि संगठन को शराब माफिया और विवादित तत्वों के प्रभाव में नहीं चलने दिया जाएगा. इस पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी और ऐसे व्यक्तियों को संगठन से दूर किया जाएगा. उनके इस बयान के बाद स्थानीय राजनीतिक गलियारों में चर्चा और तेज हो गई है. कार्यक्रम में राज्यमंत्री ओटाराम देवासी, जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित, सांसद लुम्बाराम चौधरी, प्रदेश मंत्री नारायण पुरोहित, जिलाध्यक्ष रक्षा भंडारी, जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर, एसपी पुष्पेंद्र सिंह और माउंट एसडीएम डॉ. अंशु प्रिया भी मौजूद रही.

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BJP STATE PRESIDENT MADAN RATHORE
EX MLA SANYAM LODHA
MADAN RATHORE VISIT TO SIROHI
MADAN RATHOD TARGETS SANYAM LODHA

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