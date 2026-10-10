SIR पर कांग्रेस के सवालों पर BJP का पलटवार, राठौड़ बोले-गहलोत अपने नेताओं के आचरण पर भी बोलें...
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने निर्वाचन आयुक्त से भीड़ के रूप में विपक्षी नेताओं की मुलाकात की मांग को बताया अनुचित.
Published : October 10, 2026 at 8:21 PM IST
जयपुर : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस के विरोध के बीच भाजपा ने जवाबी हमला तेज किया. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पलटवार किया. राठौड़ ने कहा, गहलोत को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सलाह पर टिप्पणी करने के बजाय अपनी पार्टी के नेताओं के आचरण पर भी बोलना चाहिए. भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मन्नालाल रावत ने SIR का बचाव किया एवं कहा, विश्वसनीय मतदाता सूची लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है. इसकी शुद्धीकरण प्रक्रिया को राजनीतिक अविश्वास के चश्मे से नहीं देखा जाए.
आयुक्त के समक्ष तथ्य और तर्क रखें, शक्ति प्रदर्शन नहीं: भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात के लिए निर्धारित प्रक्रिया है. किसी शिकायत को लेकर सैकड़ों लोगों के साथ पहुंचना और शक्ति प्रदर्शन उचित तरीका नहीं है. कांग्रेस नेताओं को समय लेकर सीमित प्रतिनिधिमंडल के साथ निर्वाचन आयुक्त के समक्ष तथ्य और तर्क रखने चाहिए. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी कांग्रेस को यही सलाह दी थी.
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गहलोत से पूछा-अपने नेताओं पर क्यों नहीं बोलते?:राठौड़ के मुताबिक, कांग्रेस कभी 240 तो कभी 400 लोगों के साथ आयोग से मिलने की बात करती है, जबकि शिकायतों के समाधान के लिए संस्थागत प्रक्रिया का पालन जरूरी है. राठौड़ ने SIR और निर्वाचन आयोग के मुद्दे से आगे बढ़कर राहुल गांधी के आचरण के साथ जेएनयू प्रकरण को भी राजनीतिक बहस में शामिल किया. उन्होंने गहलोत से सवाल किया कि वे राहुल गांधी के उस कथित व्यवहार पर क्यों नहीं बोलते, जिसे भाजपा महिला पुलिसकर्मी के प्रति अभद्रता बता रही है.
गरिमा के अनुरूप आचरण जरूरी: राठौड़ ने कहा कि सार्वजनिक पदों पर बैठे नेताओं से मर्यादित व्यवहार की अपेक्षा की जाती है और नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा के अनुरूप आचरण होना चाहिए. जेएनयू से जुड़े मामले का उल्लेख करते हुए राठौड़ ने कांग्रेस सांसद एवं प्रोफेसर डॉ. अंगोमचा बिमोल अकॉइजाम पर छात्राओं से संबंधित गंभीर आरोपों को लेकर भी कांग्रेस नेतृत्व से जवाब मांगा. उन्होंने कहा कि छात्राओं की सुरक्षा और सम्मान के मामलों में राजनीतिक दलों को स्पष्ट रुख रखना चाहिए. ये आरोप और राजनीतिक टिप्पणियां हैं; मामले में दोष तय करने का आधार संबंधित जांच और कानूनी प्रक्रिया होगी.
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रावत ने SIR को बताया जरूरी प्रक्रिया : भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मन्नालाल रावत ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धीकरण नई व्यवस्था नहीं है. अलग-अलग कालखंडों में मतदाता सूचियों को दुरुस्त किया जाता रहा है. पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में भी ऐसी प्रक्रिया हुई थी. निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था के रूप में यह काम कर रहा है. रावत ने कांग्रेस की आपत्तियों को दुखद बताते कहा, भरोसेमंद मतदाता सूची चुनाव की निष्पक्षता के लिए अहम है. कांग्रेस की ओर से पहले मतदाता सूची में सुधार की मांग का उल्लेख किया. कहा, SIR पर सवाल उठाने के बजाय प्रक्रिया के तथ्यों पर चर्चा होनी चाहिए.
शीर्ष अदालत से वैध: रावत ने केरल में SIR के बाद कांग्रेस की सरकार बनने का हवाला देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया को किसी एक राजनीतिक दल के खिलाफ कार्रवाई के रूप में पेश करना उचित नहीं है. उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी SIR को वैध माना है. भाजपा के दोनों नेताओं के बयानों से साफ है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का मुद्दा अब प्रशासनिक प्रक्रिया से आगे बढ़कर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का हिस्सा बन गया है.
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