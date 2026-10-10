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SIR पर कांग्रेस के सवालों पर BJP का पलटवार, राठौड़ बोले-गहलोत अपने नेताओं के आचरण पर भी बोलें...

जयपुर में मीडिया से बात करते भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस के विरोध के बीच भाजपा ने जवाबी हमला तेज किया. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पलटवार किया. राठौड़ ने कहा, गहलोत को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सलाह पर टिप्पणी करने के बजाय अपनी पार्टी के नेताओं के आचरण पर भी बोलना चाहिए. भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मन्नालाल रावत ने SIR का बचाव किया एवं कहा, विश्वसनीय मतदाता सूची लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है. इसकी शुद्धीकरण प्रक्रिया को राजनीतिक अविश्वास के चश्मे से नहीं देखा जाए.