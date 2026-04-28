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भाजपा अध्यक्ष राठौड़ का तंज-गहलोत की नजर में पायलट आज भी 'बच्चा'

जयपुर : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत-पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर सियासी बयानबाजी फिर तेज हो गई. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गहलोत के बयान पर तंज कसा. राठौड़ ने मंगलवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए कहा, गहलोत पायलट को अपने साथ पूरी तरह नहीं मानते. उनका बयान साफ दिखाता है कि कांग्रेस में आंतरिक कलह है. मीडिया के सामने फोटो खिंचवाने से सब कुछ सामान्य नहीं होने वाला. गहलोत आज भी सचिन पायलट को 'बच्चा' समझते हैं.

भरोसे की कमी :हाल में गहलोत ने कहा था, सचिन पायलट की दोनों टांगें कांग्रेस में हैं, जिससे यह संकेत देने की कोशिश की गई कि पायलट अब पूरी तरह पार्टी लाइन में हैं, लेकिन इस बयान को भाजपा नेताओं ने अलग नजरिए से उठाते हुए सवाल खड़े किए. राठौड़ ने कहा, अगर पायलट की दोनों टांगें कांग्रेस में हैं तो क्या गहलोत उन्हें पूरी तरह अपने साथ नहीं मानते? गहलोत का यह बयान खुद ही भ्रम पैदा करता है. उनकी सोच को उजागर करता है. राठौड़ ने कहा, गहलोत आज भी सचिन पायलट को 'बच्चा' समझते हैं, जो कांग्रेस के अंदर चल रहे सत्ता संघर्ष और आपसी खींचतान को दर्शाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर नेताओं के बीच भरोसे की कमी साफ दिखाई देती है.

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