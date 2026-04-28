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भाजपा अध्यक्ष राठौड़ का तंज-गहलोत की नजर में पायलट आज भी 'बच्चा'

भाजपा नेता ने कहा कि गहलोत के बयान से कांग्रेस की अंदरूनी कलह उजागर, सिर्फ फोटो खिंचवाने से हालात सामान्य नहीं होंगे.

Madan Rathore, BJP State President
मदन राठौड़, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 2:34 PM IST

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जयपुर : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत-पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर सियासी बयानबाजी फिर तेज हो गई. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गहलोत के बयान पर तंज कसा. राठौड़ ने मंगलवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए कहा, गहलोत पायलट को अपने साथ पूरी तरह नहीं मानते. उनका बयान साफ दिखाता है कि कांग्रेस में आंतरिक कलह है. मीडिया के सामने फोटो खिंचवाने से सब कुछ सामान्य नहीं होने वाला. गहलोत आज भी सचिन पायलट को 'बच्चा' समझते हैं.

भरोसे की कमी :हाल में गहलोत ने कहा था, सचिन पायलट की दोनों टांगें कांग्रेस में हैं, जिससे यह संकेत देने की कोशिश की गई कि पायलट अब पूरी तरह पार्टी लाइन में हैं, लेकिन इस बयान को भाजपा नेताओं ने अलग नजरिए से उठाते हुए सवाल खड़े किए. राठौड़ ने कहा, अगर पायलट की दोनों टांगें कांग्रेस में हैं तो क्या गहलोत उन्हें पूरी तरह अपने साथ नहीं मानते? गहलोत का यह बयान खुद ही भ्रम पैदा करता है. उनकी सोच को उजागर करता है. राठौड़ ने कहा, गहलोत आज भी सचिन पायलट को 'बच्चा' समझते हैं, जो कांग्रेस के अंदर चल रहे सत्ता संघर्ष और आपसी खींचतान को दर्शाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर नेताओं के बीच भरोसे की कमी साफ दिखाई देती है.

पढ़ें:पायलट की दोनों टांगें कांग्रेस में, उम्मीद करता हूं अब वे हमें छोड़कर नहीं जाएंगे : गहलोत

राधामोहन ने बताया था बहुरूपिया : पूरे विवाद की शुरुआत भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल के बयान से हुई थी, जिसमें उन्होंने टोंक में पायलट को बहुरूपिया बताते हुए कहा था कि उनकी एक टांग कांग्रेस में रहती है और दूसरी कहीं और. इस बयान के जवाब में गहलोत ने पायलट का बचाव करते हुए कहा था, वे अब पूरी तरह पार्टी के साथ हैं. भाजपा ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए पायलट के राजनीतिक व्यक्तित्व पर भी टिप्पणी की. राठौड़ ने कहा कि पायलट के कई रूप रहे हैं-कभी सौम्य तो कभी आक्रामक. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पायलट ने अपने पिता राजेश पायलट के सम्मान के मुद्दे पर भी सख्त रुख अपनाया था, जिससे उनका रौद्र रूप सामने आया.

पढ़ें:कार्यक्रम में भाजपा राजस्थान प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल ने सचिन पायलट को ‘बहरूपिया’ कहा.

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