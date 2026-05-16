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भाजपा अध्यक्ष राठौड़ ने बताया कि राज्य में कब होंगे निकाय चुनाव...जानिए

मदन राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार एक राज्य एक चुनाव की नीति के तहत चुनाव कराएगी.

Rathore speaking to the media in Alwar
अलवर में मीडिया से बात करते राठौड़ (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 16, 2026 at 7:55 PM IST

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अलवर: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शनिवार को यहां कहा ​कि राजस्थान में निकाय ​चुनाव सितम्बर तक कराने की उम्मीद है. सरकार का प्रयास है कि एक राज्य एक चुनाव की नीति के चलते पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव एक बार में कराएं. इससे चुनाव पर खर्च व समय की बर्बादी नहीं होगी. इसके लिए कुछ निकायों के चुनाव आगे खिसकाने पड़े और किसी के चुनाव समय से पहले कराने का निर्णय लेना पड़ा. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे प्रिय आरपीएससी चेयरमैन को भाजपा सरकार ने पेपर लीक में गिरफ्तार कराया. राठौड़ शनिवार को अलवर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026 के जिला प्रशिक्षण शिविर वर्ग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार का प्रयास है कि एक राज्य एक चुनाव के तहत आगामी सितम्बर में निकाय चुनाव के बाद साढ़े पांच साल तक प्रदेश में केवल विकास कार्य कराए जाएं. नीट पेपर लीक प्रकरण में दोषियों को बक्शा नहीं जाएगा. पुलिस को चाक चौबंद और एसओजी को तैयार किया है. भाजपा की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, यदि अपराध करने वालों में भाजपा का भी कोई व्यक्ति शामिल मिला तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़. (ETV Bharat Alwar)

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मितव्ययता की अपील का विरोध गलत: राठौड़ ने कहा कि देश के मुखिया ने कभी नहीं कहा कि देश में गरीबी आने वाली है. उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति को देखते लोगों से पेट्रोल-डीजल व ऊर्जा में मितव्ययता की अपील की, लेकिन विपक्ष को इस पर ऐतराज है. कांग्रेस सरकार ने जब पानी बचाओ, बिजली बचाओ की बात कही तो भाजपा ने विरोध नहीं किया. कांग्रेस व विपक्षी दल फिजूलखर्ची पर रोक लगाने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बात का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री की अपील पर खुद मैंने गाड़ियों का काफिला घटा दिया. अब जरूरी होने पर केवल एक गाड़ी में कई लोग साथ यात्रा करते हैं.

राजनीतिक नियुक्तियों पर बोले: प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियों का विषय मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है. जब सरकार कार्यकर्ताओं के नाम मांगती हैं तो संगठन नाम भेजता है. पहले भी संगठन से नाम मांगे थे, जिन पर राजनीतिक नियुक्ति हुई भी है.

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भजनलाल राज में एक भी पेपर लीक नहीं: राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. नीट पेपर लीक प्रकरण में एनटीए ने तुरंत एक्शन लेकर निर्णय लिया ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं हो. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में गत कांग्रेस सरकार के दौरान 17 पेपर लीक हुए. इनमें कुछ कांग्रेस नेताओं के नाम भी सामने आए.

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