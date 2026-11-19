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मोदी-राहुल की तुलना पर बोले मदन राठौड़ - एक प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, दूसरा गिराते हैं

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेशी धरती पर किए जा रहे व्यवहार पर सियासी पारा गर्म हो गया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की देश के प्रति सोच और समझ को लेकर तुलना करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने पीएम मोदी के तिरंगे के प्रति सम्मान को राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताया, जबकि राहुल गांधी पर विदेश में भारत सरकार और देश की अर्थव्यवस्था की आलोचना कर देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया. इसके साथ मदन राठौड़ ने पंचायत चुनाव परिणाम को लेकर भी जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव से भी अधिक बहुमत के साथ भाजपा पंचायत प्रमुख बनाने जा रही है.