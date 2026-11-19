मोदी-राहुल की तुलना पर बोले मदन राठौड़ - एक प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, दूसरा गिराते हैं
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विदेश में जाकर देश की आर्थिक नीतियों की आलोचना करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की निंदा की है.
Published : November 19, 2026 at 3:44 PM IST
जयपुर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेशी धरती पर किए जा रहे व्यवहार पर सियासी पारा गर्म हो गया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की देश के प्रति सोच और समझ को लेकर तुलना करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने पीएम मोदी के तिरंगे के प्रति सम्मान को राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताया, जबकि राहुल गांधी पर विदेश में भारत सरकार और देश की अर्थव्यवस्था की आलोचना कर देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया. इसके साथ मदन राठौड़ ने पंचायत चुनाव परिणाम को लेकर भी जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव से भी अधिक बहुमत के साथ भाजपा पंचायत प्रमुख बनाने जा रही है.
देश के प्रति सोच को दर्शाता है: राठौड़ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों के फोटो सेशन के लिए निर्धारित स्थान पर उनके नाम के कार्ड रखे गए थे, तब उन्होंने अपने नाम के कार्ड पर तिरंगे का चिह्न देखा. इसके बाद प्रधानमंत्री ने झुककर उस कार्ड को उठाया और सम्मानपूर्वक अपने पास सुरक्षित रख लिया. राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस कदम से राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान का संदेश मिलता है. यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री के लिए देश का तिरंगा कितना महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि एक कार्ड पर तिरंगे का चिह्न देखकर उसे सम्मान के साथ सुरक्षित रखना प्रधानमंत्री की देश के प्रति भावना को दर्शाता है.
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राठौड़ ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विदेश यात्रा के दौरान एक शैक्षणिक संस्थान में भारत सरकार और देश की अर्थव्यवस्था की आलोचना करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर कटाक्ष करते हैं, जबकि देश आर्थिक रूप से लगातार मजबूत हो रहा है और दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले अपनी स्थिति बेहतर बना रहा है. मदन राठौड़ ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी विदेश में भी तिरंगे का सम्मान करते हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेश में देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम करते हैं. दोनों नेताओं के उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इससे दोनों की सोच, राष्ट्रीय चरित्र और देश के प्रति समझ का अंतर स्पष्ट होता है.
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पंचायत चुनाव में जीत का दावा: पंचायत चुनाव के परिणामों को लेकर भी मदन राठौड़ ने भाजपा की जीत का भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनावों में जीत हासिल की है, उससे भी अधिक बहुमत के साथ भाजपा पंचायत चुनाव जीतने जा रही है. उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा को जो आशीर्वाद दिया है, उसका परिणाम मतगणना के बाद सामने आएगा. राठौड़ ने विश्वास जताया कि पंचायत चुनाव में भी पार्टी को जनता का व्यापक समर्थन मिलेगा और भाजपा बड़ी जीत दर्ज करेगी. राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में भजनलाल सरकार के कामकाज पर जनता मुहर लगा रही है. निकाय चुनाव से भी अधिक बहुमत के साथ भाजपा पंचायत प्रमुख बनाने जा रही है. कल जैसे ही मतगणना होगी प्रदेश में कमल खिलेगा.
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