आदिवासी दिवस पर बयान से गरमाई सियासत, राठौड़ बोले- मेरी बात तोड़-मरोड़कर पेश की
आदिवासी समाज को लेकर दिए बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सफाई दी.
Published : August 11, 2026 at 8:27 PM IST
जयपुर/दिल्ली: विश्व आदिवासी दिवस को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के कथित बयान पर राजस्थान की सियासत गरमा गई है. कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के सवाल उठाने के बाद अब राठौड़ ने सफाई दी. उन्होंने कहा कि मेरी बात संदर्भ से काटकर और तोड़-मरोड़कर पेश की गई. राठौड़ ने मंगलवार को दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया, वे आदिवासी समाज का सम्मान करते हैं. भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की परंपरा पर गर्व करते हैं. हम आदिवासी समाज का सम्मान करते हैं. मेरे बयान को तोड़मरोड़ कर पेश किया गया है.
आदिवासी समाज का सम्मान करता हूं : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़ ने कहा कि उनके बयान के एक हिस्से को अलग कर प्रस्तुत किया गया, जबकि पूरी बात का संदर्भ अलग था. भाजपा आदिवासी समाज के योगदान और गौरव का सम्मान करती है. उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने उल्लेख किया. राठौड़ ने कहा कि आदिवासी समाज के महानायकों के योगदान को सम्मान देना भाजपा की प्राथमिकताओं में रहा है. किसी भी बयान को उसके पूरे संदर्भ के साथ देखा जाना चाहिए, न कि उसके कुछ अंशों को निकालकर राजनीतिक अर्थ दिया जाना चाहिए.
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राष्ट्रपति से माफी मांगे रोत: राठौड़ ने संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर 'इंडिजिनस पीपुल्स' यानी मूल निवासी से जुड़े विमर्श का भी उल्लेख किया. वे बोले- मेरे बयान का एक संदर्भ इस विषय से जुड़ा था, लेकिन उसे अलग तरीके से पेश किया गया. राठौड़ ने सवाल उठाया कि यदि किसी नेता के बयान को सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनाया जा रहा है तो उसके पूरे संदर्भ को सामने रखा जाना चाहिए. राठौड़ ने इस दौरान भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत पर भी पलटवार किया. उन्होंने रोत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें इस मामले में माफी मांगनी चाहिए.
आदिवासी दिवस को लेकर शुरू हुआ विवाद : विवाद 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस को लेकर राठौड़ के बयान के बाद शुरू हुआ. राठौड़ का विश्व आदिवासी दिवस को फ्रेंडशिप डे और वैलेंटाइन डे जैसे विभिन्न दिवसों से जोड़ते हुए इसे लेकर 'भेड़चाल' जैसा सोशल मीडिया और वीडियो वायरल हुआ. कथित बयान सामने आने के बाद कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी ने इसे आदिवासी समाज की भावनाओं से जोड़ते हुए राठौड़ से माफी की मांग की. विपक्ष ने इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया. खास बात रही कि विश्व आदिवासी दिवस पर भाजपा के कई नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए आदिवासी समाज को शुभकामनाएं दीं. ऐसे में विपक्ष ने भाजपा के भीतर इस मुद्दे को लेकर अलग-अलग राय होने का दावा किया.
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दक्षिणी राजस्थान में बढ़ेगी राजनीतिक सक्रियता : राजस्थान में आदिवासी राजनीति का खासा प्रभाव है. खासकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और आसपास के आदिवासी बहुल इलाकों में भाजपा, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के बीच राजनीतिक प्रभाव को लेकर लगातार प्रतिस्पर्धा रहती है. ऐसे में विश्व आदिवासी दिवस से जुड़ा विवाद केवल बयान तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि राजनीतिक असर भी देखा जा रहा है. पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के मद्देनजर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ने की संभावना है. भाजपा भगवान बिरसा मुंडा और जनजातीय गौरव दिवस के जरिए आदिवासी समाज से जुड़ाव का संदेश देती रही है. वहीं, बीएपी आदिवासी पहचान, अधिकार और प्रतिनिधित्व के मुद्दों को अपनी राजनीति का प्रमुख आधार बनाती है.
झारखंड में अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रही इस छात्रा पर पुलिस ने बेदर्दी से लाठियां बरसाईं। यह बेटी पुलिस के पैर पकड़कर गुहार लगाती रही, गिड़गिड़ाती रही... लेकिन इस संवेदनहीन प्रशासन का दिल नहीं पसीजा।— BJP (@BJP4India) August 11, 2026
राहुल गांधी-हेमंत सोरेन, न्याय मांगने पहुंची देश की बेटी के साथ यह अमानवीय… pic.twitter.com/msOdY384bE
झारखंड में भी सीएम इस्तीफा दें :मदन राठौड़ ने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी मुद्दे पर चर्चा से बचना और बाहर हंगामा कर सुर्खियां बटोरना उचित नहीं है. यदि किसी मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है तो झारखंड में भी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए. विपक्ष पहले नीट मामले पर चर्चा की मांग करता है, लेकिन सरकार के तैयार होने पर इस्तीफे की मांग करने लगता है और सदन की बहस में भाग नहीं लेता. विपक्ष जीरो आवर में हंगामा कर रहे हैं. विपक्ष को सदन में बैठकर चर्चा करनी चाहिए और कार्यवाही चलने देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गीत के अपमान पर संशोधन विधेयक और पेपर लीक पर कठोर दंड के प्रावधान वाला विधेयक लाया गया, लेकिन विपक्ष इन पर भी चर्चा नहीं करना चाहता. इससे देश के संसदीय समय और धन की बर्बादी हो रही है.
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चर्चा से ना भागे विपक्ष: झारखंड का मुद्दा उठाते हुए राठौड़ ने कहा कि वहां जेपीएससी सर्विसेज के चेयरमैन के भी लिप्त पाए जाने की बात सामने आई है, फिर मुख्यमंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा ? उन्होंने कहा कि विपक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सदन में बुलाने की मांग कर रहा है. शाह चर्चा के लिए आएंगे, लेकिन विपक्ष को चर्चा से भागना नहीं चाहिए. उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह छात्रों से संवाद करने गए थे. जंतर-मंतर पर भी केंद्रीय मंत्री सहित कई नेता छात्रों से बातचीत के लिए पहुंचे थे. इसके विपरीत झारखंड में विपक्ष के नेता चर्चा करने नहीं जा रहे हैं.
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