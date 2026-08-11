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आदिवासी दिवस पर बयान से गरमाई सियासत, राठौड़ बोले- मेरी बात तोड़-मरोड़कर पेश की

जयपुर/दिल्ली: विश्व आदिवासी दिवस को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के कथित बयान पर राजस्थान की सियासत गरमा गई है. कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के सवाल उठाने के बाद अब राठौड़ ने सफाई दी. उन्होंने कहा कि मेरी बात संदर्भ से काटकर और तोड़-मरोड़कर पेश की गई. राठौड़ ने मंगलवार को दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया, वे आदिवासी समाज का सम्मान करते हैं. भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की परंपरा पर गर्व करते हैं. हम आदिवासी समाज का सम्मान करते हैं. मेरे बयान को तोड़मरोड़ कर पेश किया गया है.

आदिवासी समाज का सम्मान करता हूं : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़ ने कहा कि उनके बयान के एक हिस्से को अलग कर प्रस्तुत किया गया, जबकि पूरी बात का संदर्भ अलग था. भाजपा आदिवासी समाज के योगदान और गौरव का सम्मान करती है. उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने उल्लेख किया. राठौड़ ने कहा कि आदिवासी समाज के महानायकों के योगदान को सम्मान देना भाजपा की प्राथमिकताओं में रहा है. किसी भी बयान को उसके पूरे संदर्भ के साथ देखा जाना चाहिए, न कि उसके कुछ अंशों को निकालकर राजनीतिक अर्थ दिया जाना चाहिए.

मदन राठौड़ बोले... (ETV Bharat Delhi)

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राष्ट्रपति से माफी मांगे रोत: राठौड़ ने संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर 'इंडिजिनस पीपुल्स' यानी मूल निवासी से जुड़े विमर्श का भी उल्लेख किया. वे बोले- मेरे बयान का एक संदर्भ इस विषय से जुड़ा था, लेकिन उसे अलग तरीके से पेश किया गया. राठौड़ ने सवाल उठाया कि यदि किसी नेता के बयान को सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनाया जा रहा है तो उसके पूरे संदर्भ को सामने रखा जाना चाहिए. राठौड़ ने इस दौरान भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत पर भी पलटवार किया. उन्होंने रोत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें इस मामले में माफी मांगनी चाहिए.

आदिवासी दिवस को लेकर शुरू हुआ विवाद : विवाद 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस को लेकर राठौड़ के बयान के बाद शुरू हुआ. राठौड़ का विश्व आदिवासी दिवस को फ्रेंडशिप डे और वैलेंटाइन डे जैसे विभिन्न दिवसों से जोड़ते हुए इसे लेकर 'भेड़चाल' जैसा सोशल मीडिया और वीडियो वायरल हुआ. कथित बयान सामने आने के बाद कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी ने इसे आदिवासी समाज की भावनाओं से जोड़ते हुए राठौड़ से माफी की मांग की. विपक्ष ने इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया. खास बात रही कि विश्व आदिवासी दिवस पर भाजपा के कई नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए आदिवासी समाज को शुभकामनाएं दीं. ऐसे में विपक्ष ने भाजपा के भीतर इस मुद्दे को लेकर अलग-अलग राय होने का दावा किया.