भाजपा अध्यक्ष राठौड़ बोले- डोटासरा बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं और गिर रहे हैं...बहस की चुनौती स्वीकारी

मीडिया से बात करते मदन राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भजनलाल सरकार के दो साल और पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर खुली बहस की चुनौती दी. राठौड़ ने शनिवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से कहा कि हम पहले से डोटासरा को चुनौती देते आ रहे हैं, लेकिन वे बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं और गिर भी रहे हैं. राठौड़ ने डोटासरा की बहस की चुनौती स्वीकार की. राजस्थान भाजपा के मुखिया मदन राठौड़ ने कहा कि भजनलाल सरकार ने दो साल में ऐतिहासिक काम किए. जनता जिन योजनाओं की तारीफ कर रही है, उन्हें कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है. हमने सरकार के 2 साल के काम का लेखा-जोखा जनता के सामने रखा. जो आंकड़े पेश किए वो सब सरकारी रिकॉर्ड में है. उन्हें झूठ नहीं कहा जा सकता. कांग्रेस के 5 साल से अधिक काम हमारी सरकार ने 2 साल में कर दिखाए. मैंने कई बार डोटासरा से डिबेट की और आटे दाल के भाव बताए. डोटासरा जब चाहे हम डिबेट को तैयार हैं, लेकिन डोटासरा बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं. हवा में लात फेंक रहे हैं. इस वजह से बार-बार गिर रहे हैं. उन्हें अच्छे कामों की तारीफ करनी चाहिए. विपक्ष का मतलब सिर्फ आलोचना करना ही नहीं है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बोले... (ETV Bharat Jaipur) पढ़ें: भजनलाल सरकार पर कांग्रेस का पलटवार, डोटासरा ने दी अल्बर्ट हॉल पर आमने-सामने बहस की चुनौती