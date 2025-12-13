ETV Bharat / state

भाजपा अध्यक्ष राठौड़ बोले- डोटासरा बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं और गिर रहे हैं...बहस की चुनौती स्वीकारी

मदन राठौड़ ने कहा कि जनता जिन योजनाओं की तारीफ कर रही है, उन्हें कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है.

Madan Rathore speaking to the media
मीडिया से बात करते मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भजनलाल सरकार के दो साल और पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर खुली बहस की चुनौती दी. राठौड़ ने शनिवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से कहा कि हम पहले से डोटासरा को चुनौती देते आ रहे हैं, लेकिन वे बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं और गिर भी रहे हैं. राठौड़ ने डोटासरा की बहस की चुनौती स्वीकार की.

राजस्थान भाजपा के मुखिया मदन राठौड़ ने कहा कि भजनलाल सरकार ने दो साल में ऐतिहासिक काम किए. जनता जिन योजनाओं की तारीफ कर रही है, उन्हें कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है. हमने सरकार के 2 साल के काम का लेखा-जोखा जनता के सामने रखा. जो आंकड़े पेश किए वो सब सरकारी रिकॉर्ड में है. उन्हें झूठ नहीं कहा जा सकता. कांग्रेस के 5 साल से अधिक काम हमारी सरकार ने 2 साल में कर दिखाए. मैंने कई बार डोटासरा से डिबेट की और आटे दाल के भाव बताए. डोटासरा जब चाहे हम डिबेट को तैयार हैं, लेकिन डोटासरा बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं. हवा में लात फेंक रहे हैं. इस वजह से बार-बार गिर रहे हैं. उन्हें अच्छे कामों की तारीफ करनी चाहिए. विपक्ष का मतलब सिर्फ आलोचना करना ही नहीं है.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बोले... (ETV Bharat Jaipur)

चश्मा बदलें कांग्रेस नेता: राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार में पेपर लीक होते थे. हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. पेपर माफिया जेल में बंद है. स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल सुधार किए. अपराध के आंकड़ों में गिरावट आई है. भजनलाल सरकार में पुलिस राजनीतिक दबाव में नहीं है और अपराधियों पर अंकुश लगा रही है. कांग्रेस नेताओं को चश्मा बदलना चाहिए ताकि सरकार के अच्छे काम दिखे. बेशक, कमियां निकालो, ताकि हम दूर कर सकें, लेकिन हंगामा करना ही उनका मकसद है तो यह गलत है.

कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई: राठौड़ ने कहा कि प्रवासी राजस्थान दिवस निवेशकों को व्यापारिक और सामाजिक रूप से जोड़ने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. एक बड़े व्यापारी ने निवेशकों से राज्य में निवेश का आग्रह किया और हर तरह के समर्थन की गारंटी दी. यह संकेत है,प्रदेश सरकार किस मजबूत इच्छाशक्ति से काम कर रही है. कांग्रेस सरकार में कुर्सी की लड़ाई चलती रहती थी. मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लड़ते थे. एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते थे, लेकिन हमारी सरकार स्थायी है.

अश्लील कंटेंट बंद हो: भाजपा अध्यक्ष राठौड़ ने सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि रील के जरिए रिश्तों को लेकर हमारी संस्कृति के खिलाफ साजिश रची जा रही है, जो चिंताजनक है. राज्यसभा में मैंने यह मुद्दा उठाया और आग्रह किया कि सोशल मीडिया पर ऐसा अश्लील कंटेंट रोका जाए. राठौड़ ने मोर्चा-प्रकोष्ठों के गठन को लेकर कहा कि अभी बदलाव की ज्यादा जरूरत नहीं है. कहीं पर भी कुछ जरूरत होगी तो वह कर दिया जाएगा. मंडल से लेकर प्रदेश टीम तैयार है.

