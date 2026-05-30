मदन राठौड़ का हनुमान बेनीवाल पर तीखा हमला, बोले- विष के पौधे को पानी नहीं पिलाना चाहिए
कुचामनसिटी में मदन राठौड़ को काले झंडे दिखाने की घटना के बाद आरएलपी और भाजपा में विवाद और अधिक गरमा गया है.
Published : May 30, 2026 at 10:12 AM IST
कुचामनसिटी: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा द्वारा अतीत में उनके साथ गठबंधन करना पार्टी की बड़ी राजनीतिक भूल थी. उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी.
कुचामनसिटी में आयोजित भाजपा के 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026' के दौरान मीडिया से बातचीत में मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन वह फैसला गलत साबित हुआ. उन्होंने कहा, 'यह हमारी पार्टी की बहुत बड़ी गलती थी कि हमने ऐसे व्यक्ति को अपने साथ जोड़ा और उसके साथ मिलकर चुनाव लड़े. यह हमारी सबसे बड़ी भूल थी. अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे.'
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राठौड़ ने बेनीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, 'विष के पौधे को कभी पानी नहीं पिलाना चाहिए. विष के पौधे को पानी पिलाने से वह जहर ही उगलता है.' उनके इस बयान को प्रदेश की राजनीति में बड़ा राजनीतिक हमला माना जा रहा है. पिछले कुछ दिनों से भाजपा और आरएलपी के बीच बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है. मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं को लेकर हनुमान बेनीवाल की टिप्पणियों के बाद दोनों दलों के बीच राजनीतिक टकराव खुलकर सामने आ गया है. कुचामनसिटी में मदन राठौड़ को काले झंडे दिखाने की घटना के बाद आरएलपी और भाजपा में विवाद और अधिक गरमा गया है.