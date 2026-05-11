उदयपुर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़: महाकाल मंदिर में पूजा, बूथ सम्मेलन में देंगे 'जीत का मंत्र' – कार्यकर्ताओं में उत्साह
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ बूथ सशक्तिकरण सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. सम्मेलन को आगामी राजनीतिक तैयारियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण मान रहा है.
Published : May 11, 2026 at 12:40 PM IST|
Updated : May 11, 2026 at 1:47 PM IST
उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना एवं जलाभिषेक किया. राठौड़ देवस्थान विभाग की ओर से आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व कार्यक्रम में भी शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और संगठन की मजबूती की कामना की.
भाजपा शहर जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष सोमवार सुबह ट्रेन से उदयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे. बाद में सर्किट हाउस में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी राजनीतिक रणनीति एवं संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर चर्चा की. महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान राठौड़ के साथ सांसद मन्नालाल रावत और शहर जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह भी मौजूद रहे. सभी नेताओं ने विशेष पूजा-अर्चना कर अभिषेक किया. मंदिर दर्शन के बाद राठौड़ सीधे ऋषभदेव के लिए रवाना हो गए.
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राठौड़ का यह दौरा संगठन की मजबूती की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. दोपहर में वे झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित बूथ सम्मेलन में शामिल हुए. वहीं शाम करीब 5:30 बजे सुखाड़िया रंगमंच पर आयोजित बूथ सशक्तिकरण सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. इस कार्यक्रम में शहरभर के भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे. सम्मेलन में राठौड़ कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के गुर बताएंगे, साथ ही आगामी चुनावों और संगठनात्मक रणनीति को लेकर मार्गदर्शन देंगे. भाजपा संगठन इस सम्मेलन को आगामी राजनीतिक तैयारियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण मान रहा है.
दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को राठौड़ उदयपुर भाजपा कार्यालय में सहकारिता प्रकोष्ठ की बैठक लेंगे. इसके अलावा वे ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल, विकास रथ और बूथ सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेकर कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करेंगे. बैठक के बाद वे दोपहर में पाली के लिए रवाना होंगे.