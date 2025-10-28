ETV Bharat / state

भाजपा अध्यक्ष राठौड़ का अपनी ही सरकार से आग्रह, बेमौसम बारिश से नुकसान का मुआवजा दें...

मदन राठौड़ ने भजनलाल सरकार ने बेमौसम बारिश से हुए नुकसान की जल्द गिरदावरी कर मुआवजा सुनिश्चित करने का आग्रह किया.

Madan Rathore, President, Rajasthan BJP
मदन राठौड़, अध्यक्ष, राजस्थान भाजपा (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 28, 2025 at 1:00 PM IST

जयपुर: प्रदेश में हाड़ौती और ढूंढाड़ समेत कई संभाग में बीते 24 घंटों में बेमौसम बारिश हो रही है. कहीं कहीं खेतों में खड़ी फसल खराब हुई है. बेमौसम बारिश से किसानों को नुकसान को लेकर मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपनी ही सरकार से जल्द गिरदावरी कर मुआवजा सुनिश्चित करने का आग्रह किया. राठौड़ ने बयान में कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश से किसानों की फसल खराब होने की जानकारी है. किसानों की फसल को नुकसान हुआ. सरकार इन किसानों को मुआवजा सुनिश्चित करें.

राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि इस मौसम में बरसात से फसल खराब हो सकती है. हम राज्य सरकार से भी आग्रह करेंगे गिरदावरी कराई जाए. गिरदावरी करा उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए. भाजपा किसान हितैषी है. उन्हें कि कोई तकलीफ नहीं हो, इसे लेकर पार्टी और सरकार दोनों गंभीर है. फसल खराब है कि घड़ी में पार्टी और सरकार किसानों के साथ है.

मदन राठौड़ बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:बेमौसम बारिश से खेत में पड़ी धान की फसल को नुकसान, इन फसलों की बुवाई होगी प्रभावित

कोटा संभाग में रविवार से बारिश का दौरा जारी है. बीते 24 घंटे कोटा जिले में 40 मिमी यानी डेढ़ इंच से ज्यादा बारिश हुई है. खेतों में खड़ी फसल खराब हुई है. मानसून में अतिवृष्टि ने सोयाबीन, उड़द, मूंगफली, तिल आदि को काफी नुकसान पहुंचाया है. अब खेत में कटी पड़ी धान की फसल को भी नुकसान हो रहा है. मंडी में फसल बेचने का सीजन है. साथ ही रबी की बुवाई भी चल रही है, जो बारिश से प्रभावित हो रही है. जिन किसानों ने तीन से चार दिन पहले ही बुवाई की, उन्हें अंकुरण नहीं होने से नुकसान होगा. शेष गेहूं, लहसुन और चने की फसल की बुवाई में कोई परेशानी नहीं होगी.

