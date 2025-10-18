ETV Bharat / state

भाजपा अध्यक्ष राठौड़ बोले-आत्मनिर्भर हो रहा देश, दीपावली पर देश में बनी वस्तुएं ही घर लाएं...

जयपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा नेता देश और प्रदेश में स्वदेशी उत्पाद खरीदने का अभियान चला रहे हैं. इसी कड़ी में शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश वासियों से स्वदेशी समान खरीदने का आह्वान फिर किया. राठौड़ ने कहा कि इस बार स्वदेशी उत्पाद व्यापारी बेचे और आम व्यक्ति भी स्वदेशी ही खरीदे ताकि देश का धन देश में रहे.

मदन राठौड़ ने प्रदेशवासियों को पांच दिवसीय दीपावली त्योहार की शुभकामनाएं दी. राठौड़ ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि यह दीपावली स्वदेशी वाली मनाएं. दीपावली पर देश में बनी वस्तुएं ही घर लाएं. पीएम के विकसित भारत का सपना साकार करने को भाजपा ने हर घर स्वदेशी और घर घर स्वदेशी अभियान चला रखा है. स्वदेशी जागरण मंच भी स्वदेशी का भाव जगाने में जुटा है. राठौड़ ने कहा कि सभी स्वदेशी माल खरीदें. देश का धन देश में रहे, यह धन आपके विकास में काम आएगा. नई पीढ़ी स्वदेशी जागरण से जुड़कर काम करें. हम सब संकल्प लें कि वही वस्तु खरीदेंगे जो हमारे देश में बनी हो. कम इन इंडिया मेक इन इंडिया अर्थात भारत में उत्पादित हो रही हर वस्तु स्वदेशी है.