मदन राठौड़ ने पूछा, प्रियंका के बेटे रेहान के नाम के साथ मां-पापा एवं दादा के बजाय राजीव गांधी का नाम क्यों?
BJP प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप. राठौड़ ने पीएम मोदी के ‘लॉन्चिंग’ वाले बयान का किया समर्थन.
Published : October 23, 2026 at 2:36 PM IST
जयपुर : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान के नाम में राजीव गांधी का जिक्र होने पर तंज कसा. राठौड़ ने कहा, रेहान का नाम आप गूगल पर ढूंढेंगे तो रेहान राजीव गांधी लिखा जा रहा है. आप बताइए, नाम में राजीव क्यों ? पापा-मां या दादा कहां गए? कांग्रेस को अब विचार करना चाहिए कि केवल एक परिवार के नाम पर कितने दिन राजनीति करेगी. राठौड़ ने पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि गांधी परिवार बार बार फेल हो रहा है और उसके सदस्य की बार-बार लॉन्चिंग की जा रही है. राठौड़ शुक्रवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे. संगठन महामंत्री अजेय कुमार साथ थे.
परिवारवाद के सहारे कब तक चलेगी कांग्रेस: प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस एक परिवार के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेंकती रही है. इसी वजह से नाम के साथ उस परिवार की पहचान जोड़ने की कोशिश की जाती है, ताकि राजनीति में उस परिवार का प्रभाव बना रहे. राठौड़ ने कहा, व्यक्ति के नाम के साथ माता-पिता के नाम के उल्लेख की परंपरा है. 'मुझे इस विषय पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में इसे विवादित बयान बताया जा सकता है'. इस बयान को विवादित कहे या कुछ और, लेकिन इस पर विचार होना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस कब तक परिवारवाद के सहारे राजनीति करेगी.
पढ़ें: जयपुर में जीरो FIR पर रार: मदन राठौड़ का कांग्रेस पर तंज, बोले- कानून नहीं जानते नेता, त्योहार खराब करना ठीक नहीं
पीएम मोदी के बयान का समर्थन : राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष की ओर से एक नेता को बार-बार लॉन्च करने संबंधी बयान का समर्थन किया. राठौड़ ने कहा, पीएम ने अपने अनुभव के आधार पर यह बात कही है. उन्होंने तंज कसा कि विपक्ष अपने नेता को लॉन्च करने के लिए बार-बार प्रयास करता रहा है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली.
विपक्ष को नसीहत: राठौड़ ने कहा कि विपक्ष को राजनीतिक प्रशिक्षण और राजनीतिक समझ विकसित करने की जरूरत है, ताकि वह तय कर सके कि जन अपेक्षाएं क्या हैं और उनके अनुरूप राजनीति कैसे की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों पर काम करने के बजाय किसी नेता को तैयार करने और उसे बार-बार लॉन्च करने की कोशिश की जाती है.
पढ़ें:राहुल गांधी पर पीएम मोदी का सीधा हमला, कहा- कांग्रेस अपने नेता को बार-बार लॉन्च करने की नाकाम कोशिशें कर चुकी है
घुसपैठ को लेकर गलतफहमी हो जाती है : भारत-चीन सीमा पर आईटीबीपी डीजी के बयान को लेकर राठौड़ बोले, कभी-कभी सीमा पर घुसपैठ को लेकर गलतफहमी भी हो जाती है, लेकिन ऐसे मामलों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए. सीमा विवादों के समाधान में शस्त्रों के इस्तेमाल के बजाय आपसी संवाद को प्राथमिकता देना उचित है.
युद्ध की कीमत दुनिया को चुकानी पड़ती है: राठौड़ ने कहा, अब समय बदल रहा है. किसी भी कदम को सोच-समझकर उठाने की जरूरत है. दो बड़े देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने वाला निर्णय नहीं होना चाहिए. सीमा पर छोटी-मोटी घटनाओं का समाधान वहीं बातचीत से निकाल लेना चाहिए. समय विकास की दौड़ में आगे बढ़ने का है, न कि संघर्ष में उलझने का. युद्ध का नुकसान केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया को कीमत चुकानी पड़ती है. लिहाजा शांति और संवाद के रास्ते से विवादों का समाधान जरूरी है.
पढ़ें:वीडियो विवाद पर भड़के राठौड़, कहा- पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाता है, साथ खड़े होने का कभी सोच भी नहीं सकते
पढ़ें:अमेरिका-पाक मैच को लेकर दिए बयान पर मदन राठौड़ घिरे, कांग्रेस ने उठाए सवाल तो दी सफाई