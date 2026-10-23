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मदन राठौड़ ने पूछा, प्रियंका के बेटे रेहान के नाम के साथ मां-पापा एवं दादा के बजाय राजीव गांधी का नाम क्यों?

जयपुर में मीडिया से बात करते राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान के नाम में राजीव गांधी का जिक्र होने पर तंज कसा. राठौड़ ने कहा, रेहान का नाम आप गूगल पर ढूंढेंगे तो रेहान राजीव गांधी लिखा जा रहा है. आप बताइए, नाम में राजीव क्यों ? पापा-मां या दादा कहां गए? कांग्रेस को अब विचार करना चाहिए कि केवल एक परिवार के नाम पर कितने दिन राजनीति करेगी. राठौड़ ने पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि गांधी परिवार बार बार फेल हो रहा है और उसके सदस्य की बार-बार लॉन्चिंग की जा रही ​है. राठौड़ शुक्रवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे. संगठन महामंत्री अजेय कुमार साथ थे.