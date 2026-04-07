कोटा में बोले मदन राठौड़— 'कांग्रेस में राष्ट्रभक्ति नहीं, भाजपा सिखाएगी'
राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि संगठन से नाम मांगे जाने के बाद एक दो माह में ये काम हो जाएगा.
Published : April 7, 2026 at 12:28 PM IST
कोटा: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर राष्ट्रभक्ति की कमी का आरोप लगाते हुए कहा कि आम जनता उन्हें राष्ट्रभक्ति सिखा रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा ही कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति के रास्ते पर लेकर आएगी. राठौड़ ने 'धुरंधर' फिल्म को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को इस फिल्म से भी आपत्ति है, जो 'चोर की दाढ़ी में तिनका' जैसी बातों को दर्शाता है. राठौड़ ने आरोप लगाया कि विपक्ष देश में हाहाकार, लूट-खसोट व अराजकता की स्थिति बनाना चाहता है. वह जनता को भड़काने और अफवाह फैलाने का काम कर रहा है.
राठौड़ कोटा दौरे पर आए थे. इस दौरान राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इस नीति के बारे में क्या और कितना जानते हैं? वर्तमान में एक फिल्म 'धुरंधर 1' और 'धुरंधर 2' में कई घटनाओं को बताया गया है. नोटबंदी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नकली नोटों पर हमला बोला है. राठौड़ ने कहा कि 'धुरंधर' फिल्म पर उन्होंने राज्यसभा में बोला है. जब वे सदन में बोल रहे थे, तो कांग्रेस के लोग नीचे गर्दन झुकाकर बैठे रहे, कोई भी व्यक्ति विरोध में नहीं बोला. अब कांग्रेस इस फिल्म का भी विरोध कर रही है. जब उनसे पूछा गया कि आपके अनुसार यह फिल्म सत्य तथ्यों पर आधारित है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन फिल्में बनती रहती हैं, परवाह नहीं करनी चाहिए. कांग्रेस विरोध कर रही है, इसका मतलब 'चोर की दाढ़ी में तिनका' वाली बात हुई.
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कार्यकर्ताओं को मिलेगा मौका: राजनीतिक नियुक्तियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी संगठन से नाम नहीं मांगे गए हैं. जल्द ही संगठन से नाम मांगे जाएंगे और उसके बाद राजनीतिक नियुक्तियां होंगी. संगठन सर्वोपरि है और कार्यकर्ता को मौका मिलेगा. यह काम आने वाले एक-दो महीने में हो जाएगा.
पाकिस्तान को दे दी नोट छापने की मशीन: मदन रठौड़ ने कहा कि कांग्रेस राज में हमारे देश के वित्त मंत्री ऐसे रहे, जिन्होंने हिंदुस्तान में नोट छापने की मशीन बनाने का ठेका यूरोप की उस कंपनी को दे दिया, जो पाकिस्तान को नोट छापने की मशीन दे रही थी. उसी कंपनी से उन्होंने एग्रीमेंट किया. देश के वित्त मंत्री मशीन लेकर आ रहे थे, तब उन्होंने दुबई में इमरजेंसी लैंडिंग की और पाकिस्तान के लोगों को उसकी कॉपी दे दी, जो नोट छापने में काम आई. पीएम मोदी ने सभी नोटों को बंद कर दिया.