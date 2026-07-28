ETV Bharat / state

कांग्रेस के युवा नेतृत्व पर बरसे मदन राठौड़, कहा- वह हंगामे की राजनीति कर रही, भाजपा राष्ट्रवादी युवाओं की पार्टी

राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पंचायत और निकाय चुनावों के लिए भाजपा पूरी तरह तैयार है और संगठन बूथ स्तर तक सक्रिय है. उन्होंने दावा किया कि आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में भाजपा शानदार प्रदर्शन करेगी. उनके अनुसार प्रदेशभर में संगठनात्मक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं.

जयपुर / दिल्ली: देशभर में युवाओं की राजनीति, संसद के गतिरोध और आगामी चुनावों को लेकर सियासी बहस तेज है. इसी बीच प्रदेश भाजपा ने पंचायत और निकाय चुनावों के साथ युवा राजनीति को भी बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने के संकेत दिए हैं. मंगलवार को दिल्ली में अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक ओर पार्टी की चुनावी तैयारियों का दावा किया, तो दूसरी ओर कांग्रेस पर युवाओं को भड़काने, संसद की कार्यवाही बाधित करने और मुद्दाविहीन राजनीति करने का आरोप लगाया. राठौड़ ने भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं को राष्ट्रभक्ति और 'नेशन फर्स्ट' की भावना से प्रेरित बताते हुए कांग्रेस के युवा नेतृत्व पर तीखा हमला बोला.

पढ़ें: कांग्रेस के आरोपों पर मदन राठौड़ का पलटवार, कहा- सनातन की आस्था को बदनाम करने की साजिश

युवा राजनीति को लेकर राठौड़ ने कांग्रेस और भाजपा के बीच स्पष्ट अंतर बताते हुए कहा कि भाजपा का युवा चरित्रवान, राष्ट्रभक्त और 'नेशन फर्स्ट' की भावना के साथ काम करने वाला है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का युवा भारत को तोड़ने वाली भाषा बोलता है और राजनीतिक मर्यादाओं का पालन नहीं करता. राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने जंतर-मंतर पर जिस प्रकार पत्थरबाजी की और जिस भाषा का प्रयोग किया, वह लोकतांत्रिक राजनीति के लिए उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट देती है तो जनता चुनाव में स्वयं उन्हें सबक सिखा देगी.

'संसद लोकतांत्रिक संवाद का मंच' : लोकसभा की कार्यवाही में जारी गतिरोध पर भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है. कांग्रेस केवल हंगामा कर सुर्खियां बटोरना चाहती है. राठौड़ ने कहा कि सरकार विपक्ष की मांग के अनुसार चर्चा के लिए तैयार हो गई थी और संबंधित मंत्री का इस्तीफा भी हो चुका है, इसके बावजूद संसद की कार्यवाही बाधित की जा रही है. उन्होंने कहा कि संसद चर्चा और लोकतांत्रिक संवाद का मंच है, लेकिन कांग्रेस लगातार व्यवधान उत्पन्न कर जनता के धन और समय की बर्बादी कर रही है. उनके अनुसार विपक्ष को गंभीर मुद्दों पर बहस में भाग लेना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए सदन की कार्यवाही प्रभावित करनी चाहिए.

'युवा सियासी मुकाबले का केंद्र' : राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा का मानना है कि पंचायत और निकाय चुनावों से पहले भाजपा युवाओं, राष्ट्रवाद और संगठनात्मक मजबूती को अपने प्रमुख चुनावी मुद्दों के रूप में सामने रख रही है. वहीं, कांग्रेस बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है. ऐसे में प्रदेश में स्थानीय चुनावों के साथ-साथ युवा राजनीति भी भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी मुकाबले का अहम केंद्र बनने के संकेत दे रही है.