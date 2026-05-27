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एसआइआर को क्लीच चिट मिलने पर मदन राठौड़ का तंज, बोले- विपक्षी दलों ने बांग्लादेशियों को वोट बैंक बनाया, गहलोत के बयान को बताया मजाक

जयपुर: मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को मिली क्लीन चिट के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा कि SIR का फैसला सोच समझकर लिया गया था. कई बांग्लादेशी घुसपैठिए देश में आकर बैठ गए और यहां मतदाता भी बन गए. उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा, उन्होंने बांग्लादेशियों को देश में लाकर बिठाया और वोट बैंक बनाने का काम किया. उन्होंने कहा कि इस देश का शासन किसके हाथ में देना चाहिए, इसका फैसला देश का नागरिक ही कर सकता है. मदन राठौड़ ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो मुहर लगाई है. वह स्वागत योग्य है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग SIR की आलोचना करते थे. उनको सुप्रीम कोर्ट की इस मुहर के बाद सबक मिलेगा.

मदन राठौड़ ने SIR को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर भी पलटवार किया है. उन्होंने कहा, अशोक गहलोत जैसे वरिष्ठ नेता जब ऐसी बात कहेंगे तो मजाक ही माना जाएगा. उन्होंने कहा, जो इस देश का नागरिक है, जिसका 2001 की वोटर लिस्ट में नाम होगा. उसका नहीं तो पिताजी का नाम होगा. वंशावली में कहीं तो नाम होगा, तभी तो देश का नागरिक माना जाएगा. ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची से नहीं कटेगा, लेकिन जिसका नाम हिंदुस्तान में नहीं है. वह कैसे नागरिकता का दावा कर सकता है.

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