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एसआइआर को क्लीच चिट मिलने पर मदन राठौड़ का तंज, बोले- विपक्षी दलों ने बांग्लादेशियों को वोट बैंक बनाया, गहलोत के बयान को बताया मजाक

पीएम मोदी के ईंधन बचाओ संदेश को देखते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ इलेवट्रिक व्हीकल (ईवी) से भाजपा मुख्यालय पहुंचे.

Madan Rathods jibe at opposition
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 27, 2026 at 3:42 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को मिली क्लीन चिट के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा कि SIR का फैसला सोच समझकर लिया गया था. कई बांग्लादेशी घुसपैठिए देश में आकर बैठ गए और यहां मतदाता भी बन गए. उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा, उन्होंने बांग्लादेशियों को देश में लाकर बिठाया और वोट बैंक बनाने का काम किया. उन्होंने कहा कि इस देश का शासन किसके हाथ में देना चाहिए, इसका फैसला देश का नागरिक ही कर सकता है. मदन राठौड़ ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो मुहर लगाई है. वह स्वागत योग्य है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग SIR की आलोचना करते थे. उनको सुप्रीम कोर्ट की इस मुहर के बाद सबक मिलेगा.

मदन राठौड़ ने SIR को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर भी पलटवार किया है. उन्होंने कहा, अशोक गहलोत जैसे वरिष्ठ नेता जब ऐसी बात कहेंगे तो मजाक ही माना जाएगा. उन्होंने कहा, जो इस देश का नागरिक है, जिसका 2001 की वोटर लिस्ट में नाम होगा. उसका नहीं तो पिताजी का नाम होगा. वंशावली में कहीं तो नाम होगा, तभी तो देश का नागरिक माना जाएगा. ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची से नहीं कटेगा, लेकिन जिसका नाम हिंदुस्तान में नहीं है. वह कैसे नागरिकता का दावा कर सकता है.

पढ़ें: गहलोत बोले- बंगाल जैसे चुनाव हर राज्य में हुए तो देश बर्बाद हो जाएगा, युवा अभी भी नहीं चेते तो भुगतेंगे

गहलोत ने दबाव में काम करने का लगाया आरोप: अशोक गहलोत ने SIR के मामले में आज बुधवार को दिए एक बयान में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा था कि पहले 27 लाख मतदाताओं पर फैसला होना था. उसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाने थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये लोग अगली बार वोट दे देंगे. इससे साफ पता चलता है कि दबाव में काम किया जा रहा है.

ईवी से भाजपा मुख्यालय पहुंचे राठौड़: इससे पहले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ इलेवट्रिक व्हीकल (ईवी) से भाजपा मुख्यालय पहुंचे. उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डीजल-पेट्रोल बचाने के आह्वान के बाद अब वे ईवी से ही यात्रा करेंगे. उन्होंने कहा कि जीतना संभव हो सके उतना पेट्रोल-डीजल की बचत करनी चाहिए. प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है. हम उसकी पालना करते हैं.

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